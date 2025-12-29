Resumen: Para entender por qué un empleado que devenga el salario mínimo cuesta en 2026 casi 3 millones de pesos al mes, es necesario mirar la "letra menuda" de la nómina

¿Cuánto le cuesta realmente un empleado a una empresa en 2026? El salario mínimo roza los $3 millones en costo total

Con la llegada del 2026, las empresas en Colombia se enfrentan a una nueva realidad financiera. Aunque el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) se fijó en $1.750.905, la cifra que un empleador debe desembolsar mensualmente por cada trabajador es significativamente mayor. Según cálculos de especialistas, el costo real para la empresa o emprendimiento supera los $2.900.000, casi duplicando el salario base.

Sumando el auxilio de transporte, que para este año es de $249.095, un trabajador recibe un total nominal de $2.000.000. Sin embargo, a esta cifra se le deben añadir las cargas de seguridad social, aportes parafiscales y provisiones prestacionales que la ley exige.

Desglose de costos: ¿A dónde se va el dinero?

Para entender por qué un empleado cuesta casi 3 millones de pesos al mes, es necesario mirar la “letra menuda” de la nómina:

El reto de la formalidad

Este incremento representa un desafío mayor para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los emprendedores. Mientras que el trabajador percibe sus $2.000.000 (antes de deducciones de ley), el empresario debe gestionar casi $1.000.000 adicionales en impuestos y ahorros obligatorios por cada contrato formal.

Expertos señalan que este costo “oculto” para el trabajador, pero evidente para el empleador, es lo que suele presionar la inflación y determinar la capacidad de generación de nuevo empleo en el país durante el 2026.