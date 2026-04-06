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    Más de 750 mil viajeros se movilizaron por las Terminales de Medellín en Semana Santa

    Autoridades destacaron una operación segura en las terminales de Medellín durante Semana Santa, con destinos religiosos y turísticos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Más de 750 mil viajeros se movilizaron por las Terminales de Medellín en Semana Santa

    Resumen: Más de 752.000 viajeros se movilizaron por las terminales de Medellín durante Semana Santa, con destinos religiosos y turísticos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un total de 752.700 viajeros se movilizaron por las terminales de transporte de Medellín durante la temporada de Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 5 de abril, según el balance entregado por las autoridades.

    Los desplazamientos se realizaron principalmente hacia destinos turísticos y religiosos como San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Turbo y Marinilla, que tradicionalmente reciben un alto flujo de visitantes durante esta época.

    Alto flujo de vehículos y pasajeros

    Durante la temporada, registraron la salida de 28.300 vehículos y el ingreso de 26.100. En cuanto a pasajeros, 441.000 personas salieron de la ciudad, mientras que 311.600 ingresaron, evidenciando el alto movimiento en las terminales Norte y Sur.

    Las autoridades destacaron que la operación se desarrolló con normalidad, gracias al acompañamiento de los organismos de control y el monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado.

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    Llamado a viajar de forma segura

    Desde Terminales Medellín reiteraron la importancia de utilizar únicamente servicios de transporte autorizados y abordar en puntos oficiales, ya que hacerlo en lugares informales puede representar riesgos para la seguridad de los viajeros.

    Además, recordaron que los vehículos legales cuentan con conductores certificados, seguros obligatorios y condiciones adecuadas para garantizar un viaje seguro.

    Por su parte, el Aeropuerto Olaya Herrera reportó la movilización de 27.320 pasajeros hacia destinos nacionales, consolidando un balance positivo en la movilidad.

    Más de 750 mil viajeros se movilizaron por las Terminales de Medellín en Semana Santa

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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