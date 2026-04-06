Resumen: Autoridades suspenden festival de música techno en la reserva de los Cerros Orientales de Bogotá. El evento incumplía normas ambientales de la CAR.

Frenaron tremenda rumba de techno que se iba a armar en plena reserva de los Cerros Orientales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en conjunto con la Alcaldía Local de Chapinero, le puso el tajo a un evento masivo de música techno que pretendía tomarse el predio “Lost Forest”, ubicado estratégicamente dentro de la reserva Forestal Protectora Cerros Orientales.

El evento, que se promocionaba con fuerza en redes sociales, no solo ofrecía música, sino que incluía zonas de camping y puntos de venta de trago y cigarrillos, actividades que están terminantemente prohibidas en esta zona de protección especial.

Según explicó Yuber Cárdenas, director de la regional CAR Bogotá-La Calera, esta clase de rumbas van en contravía de la Resolución 1766 de 2016, la cual blinda los cerros como una reserva vital para la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad capitalina.

La normativa del Ministerio de Ambiente es clarísima: en estos ecosistemas no se permite la recreación activa, la realización de fogatas ni la disposición de basuras o residuos contaminantes que suelen quedar tras este tipo de parrandas masivas. Las autoridades advirtieron que el uso del fuego y la explotación de recursos en este punto crítico ponen en riesgo la barrera ecológica de la ciudad.

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Este operativo no es un hecho aislado, pues desde el 2024 la CAR ha realizado 56 intervenciones para frenar desde fiestas clandestinas hasta invasiones y quemas a cielo abierto en zonas ecológicamente vulnerables.

La vigilancia se ha intensificado gracias a las denuncias de los mismos ciudadanos. Con esta suspensión, las entidades envían un mensaje directo a los organizadores de eventos: los Cerros Orientales no son una discoteca y quien intente saltarse la norma ambiental se enfrentará a sanciones y al cierre inmediato de sus montajes.

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