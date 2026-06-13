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Resumen: La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta movilizar 190.000 viajeros durante el puente festivo del Sagrado Corazón y el inicio de las vacaciones de mitad de año.

Terminal de Transporte de Bogotá espera 190 mil viajeros este puente: estos son los destinos más buscados

La Terminal de Transporte de Bogotá se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año.

Durante el puente festivo del Sagrado Corazón y el inicio de las vacaciones de mitad de año, se estima la movilización de cerca de 190.000 viajeros entre el 12 y el 15 de junio, gracias a la operación conjunta con 85 empresas transportadoras.

El alto flujo de viajeros coincide con importantes eventos nacionales como el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, en Neiva, y la 64ª Feria Nacional de la Ganadería en Montería, además del receso académico de miles de estudiantes en diferentes regiones del país.

Según las proyecciones de la Terminal de Transporte, el sábado 13 de junio será el día de mayor afluencia, con una estimación superior a los 63.000 viajeros saliendo desde las terminales Salitre, Norte y Sur.

Entre los destinos con mayor demanda figuran Girardot, Sogamoso, Ibagué, Cali, Fusagasugá, Neiva y Montería.

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El gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael González, hizo un llamado a utilizar únicamente los puntos autorizados para garantizar desplazamientos seguros.

Además, recordó que el punto de embarque de Yomasa estará habilitado para los usuarios que viajan hacia los Llanos Orientales, con horarios especiales durante el fin de semana.

Las autoridades también anunciaron la implementación de operativos de control y vigilancia, que incluyen verificación de antecedentes, revisión documental de conductores y vehículos, inspecciones al servicio de transporte y monitoreo permanente en zonas operativas y de taxis.

La Terminal aseguró que estas acciones se desarrollan de manera articulada con la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y entidades distritales para garantizar la seguridad de los pasajeros.

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