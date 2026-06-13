Resumen: En Medellín, un colectivo ciudadano conformado por empresarios, jóvenes y líderes sociales ha lanzado la iniciativa de la “Tigre Señal”, proyectando la silueta de un felino en edificios emblemáticos como el Coltejer, Bancolombia y la sede de EPM para manifestar un respaldo decidido a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Inspirada en un llamado de urgencia por la defensa de la democracia, la propiedad privada y las instituciones, esta manifestación pacífica y simbólica busca sacudir la indiferencia y convocar a los colombianos a unirse bajo la consigna “Firmes por la Patria”, invitándolos a votar masivamente en las urnas este próximo 21 de junio.

Medellín se ilumina con la “Tigre Señal”: el movimiento ciudadano que respalda a Abelardo de la Espriella

En la recta final de la contienda por la Casa de Nariño, la noche medellinense se ha transformado en el epicentro de una llamativa estrategia de movilización política. Bajo el nombre de la “Tigre Señal”, un colectivo ciudadano ha comenzado a proyectar un potente símbolo de luz sobre las estructuras más icónicas de la ciudad, enviando un mensaje de apoyo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella y haciendo un llamado al patriotismo nacional.

La iniciativa, de carácter pacífico y simbólico, busca despertar el interés de los electores de cara a la decisiva jornada electoral que afrontará el país en los próximos días.

Los íconos urbanos del «rugido» antioqueño

La proyección del felino ha tomado por sorpresa a los habitantes de Medellín, iluminando puntos estratégicos de alta visibilidad que marcan el perfil arquitectónico e institucional de la región. Entre los edificios intervenidos hasta el momento se encuentran:

El Edificio Coltejer

La sede central de Bancolombia

El Obelisco

La sede principal de las Empresas Públicas de Medellín (EPM)

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Según los organizadores, la intervención urbana continuará desplegándose en nuevos puntos de la capital de Antioquia durante los próximos días, manteniendo encendida la expectativa de la ciudadanía.

Un «SOS» por la democracia y las instituciones

Detrás de esta propuesta se encuentra un colectivo multisectorial conformado por empresarios, jóvenes, profesionales y líderes sociales que se autodefinen como defensores del Estado de derecho. Los promotores explicaron que, de la misma manera en que la ficción utiliza señales lumínicas para alertar ante emergencias, la “Tigre Señal” nace como un «SOS» ante los riesgos que, según ellos, enfrentan pilares fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad privada en la coyuntura política actual.

“La ‘Tigre Señal’ representa el anhelo de millones de colombianos que desean ‘cesar la horrible noche’ y abrir paso a una nueva etapa para el país, con un gobierno que piense en la gente, proteja las instituciones y devuelva la confianza en el futuro”, afirmaron los voceros del movimiento mediante su boletín informativo.

Con la mira puesta en el 21 de junio

Bajo las consignas “Firmes por la Patria” y “La Patria es el verdadero milagro”, el movimiento ciudadano insiste en que el futuro del país depende directamente de la determinación que demuestren los electores en las urnas. Por este motivo, el propósito central de las proyecciones va más allá del respaldo partidista, enfocándose en convocar activamente a la ciudadanía a derrotar la indiferencia y ejercer masivamente su derecho al voto este próximo 21 de junio.