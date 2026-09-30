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    ¡Medellín se llena de sabor y cultura! Festiafro llega con música, baile y tradiciones del Pacífico

    Este sábado Medellín se llena de música, sabores y tradiciones del Pacífico y el Chocó con la edición 19 de Festiafro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín se llena de sabor y cultura! Festiafro llega con música, baile y tradiciones del Pacífico

    Resumen: Festiafro llega este sábado a Medellín con música, gastronomía, danza y emprendimientos del Pacífico y Chocó en el Parque de los Deseos y Moravia.

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    Este sábado 3 de octubre, Medellín se prepara para vivir una jornada dedicada a los sabores, sonidos y tradiciones del Pacífico y el Chocó con la edición número 19 de Festiafro. El evento tendrá entrada libre y se desarrollará en el Parque de los Deseos y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

    La programación comenzará al mediodía y reunirá 15 actividades relacionadas con gastronomía, música, danza, emprendimientos, expresiones artísticas y saberes tradicionales de las comunidades afrocolombianas.

    En el Parque de los Deseos, los asistentes podrán conocer desde las 12:00 del mediodía diferentes emprendimientos de la comunidad afro, con productos, accesorios y elementos representativos de sus territorios de origen.

    La agenda musical comenzará a las 4:00 p.m., con presentaciones de artistas y agrupaciones como Banda Los Paniaguas, El Rickman, Jhonby, Ensamble Afro Pacífico, Sol de Abril, Banda La Firma y Alex Pichi, entre otros.

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    Mientras tanto, en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, desde la 1:00 p.m. se realizará una competencia de baile de ritmos afros, como parte del XI Festival Noches del Pacífico, iniciativa desarrollada en alianza con Casa Tumac.

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    El encuentro también contará con la participación de agrupaciones provenientes de otras regiones. Una alianza con Cali permitirá la presentación de La Sucursal del Golpe, ampliando el intercambio cultural entre territorios.

    El Distrito señaló que el evento también busca fortalecer a los artistas locales mediante las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, que han permitido respaldar su participación.

    En los últimos dos años, Festiafro ha reunido aproximadamente 6.000 personas y ha recibido una inversión cercana a $800 millones.

    La programación completa puede consultarla aquí.

    ¡Medellín se llena de sabor y cultura! Festiafro llega con música, baile y tradiciones del Pacífico

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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