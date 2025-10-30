Finaliza la búsqueda en Dabeiba tras la avalancha que dejó cinco muertos

Resumen: Autoridades concluyeron la búsqueda en Dabeiba, Antioquia, tras la avenida torrencial que dejó cinco muertos y dos desaparecidos. Se entra en una nueva fase de seguimiento.

Tras cuatro días de intensas labores en la vereda El Toro, las autoridades locales confirmaron que la búsqueda en Dabeiba, Antioquia, se da por concluida.

El operativo se adelantó después de la avenida torrencial que arrasó varias viviendas y dejó un saldo de cinco personas muertas y dos desaparecidas.

De acuerdo con la información más reciente, la búsqueda activa finaliza luego de 72 horas de trabajo ininterrumpido por parte de más de 30 socorristas.

Ahora, los esfuerzos se concentrarán en una fase de seguimiento y verificación de reportes que puedan dar con el paradero de las dos personas que siguen desaparecidas.

La Alcaldía de Dabeiba indicó en un comunicado que la decisión se tomó tras los peritajes técnicos de los organismos de socorro y ante las difíciles condiciones del terreno. “Se informa que las labores se concentran en una nueva fase de búsqueda, basada en el seguimiento de reportes o indicios que puedan surgir”.

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentran Ramiro, Dúber Farley, Carlos Andrés y Ernesto, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familias.

La quinta víctima fue identificada como Mateo, hallado en Riosucio, Chocó, mientras avanzan los trámites de reconocimiento pleno.

