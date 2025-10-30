Resumen: Ejército abate a alias 'Miguelito', cabecilla del Clan del Golfo en Frontino, Antioquia. El sujeto, vinculado a minería ilegal, murió en medio de un enfrentamiento armado en la vía Nutibara-Blanquita.

Ejército da de baja a alias ‘Miguelito’, cabecilla vinculado a ataque a base militar en Frontino, Antioquia

El Ejército Nacional reportó un importante golpe a las estructuras criminales en Antioquia, tras dar de baja a alias ‘Miguelito’, un peligroso cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Frontino.

La operación fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, adscritas a la Cuarta Brigada, quienes realizaban maniobras tácticas de protección en el sector conocido como Alto de Cuevas, sobre la vía que comunica las veredas Nutibara y La Blanquita.

Según el teniente coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón, la confrontación se desató cuando los uniformados detectaron dos motocicletas de alto cilindraje y una camioneta estacionadas. Al intentar realizar una verificación, los ocupantes de los vehículos abrieron fuego contra los soldados.

En medio del intercambio de disparos, los sujetos emprendieron la huida. Tras cesar el fuego, los soldados encontraron a un sujeto herido.

En cumplimiento de los Derechos Humanos y el DIH, el personal de combate le prestó los primeros auxilios y solicitó apoyo aéreo, pero el hombre, identificado posteriormente como alias ‘Miguelito’, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Lea también: Lo que se sabe de Luis Miguel Zapata, el exnovio «tóxico» que al parecer asesinó brutalmente a Yuri

Alias ‘Miguelito’ era una figura clave en la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Se desempeñaba como cabecilla de comisión en el corregimiento de Murri y La Blanquita, y era conocido como la mano derecha de alias ‘Fidel’.

El Ejército lo señaló como el responsable directo del ataque a la Base Militar Gorgola, ocurrido en septiembre de 2025. Además, sus conocimientos en explosivos le permitían coordinar la explotación ilegal de yacimientos mineros de oro, una de las principales fuentes de financiación criminal de la estructura.

Más noticias de Antioquia