¡Tercer sí! Ángela Aguilar confirma fecha para su boda religiosa con Christian Nodal

Resumen: Ángela Aguilar confirmó que su boda religiosa con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026. La cantante reveló la noticia durante un encuentro con fans en Texas, donde invitó a algunos a asistir a la ceremonia. Será la tercera vez que la pareja llegue al altar, tras una boda espiritual en Roma y una civil en Morelos. Mientras Ángela se muestra emocionada por la celebración, Nodal ha preferido mantenerse reservado y enfocado en su gira.

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue sumando capítulos y, tras meses de rumores, ya se conoce que la pareja planea su esperada boda religiosa para mayo de 2026. La propia cantante fue quien reveló la noticia de manera espontánea durante un encuentro con sus fanáticos en Estados Unidos.

La intérprete mexicana, que actualmente recorre varias ciudades del país con su gira “Libre Corazón Tour”, sorprendió al público antes de uno de sus conciertos en San Antonio, Texas. En medio de un ambiente cercano y distendido, la joven artista lanzó la invitación con una sonrisa:

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, dijo entre risas, desatando la euforia de los asistentes.

Tercer “sí” entre los cantantes

La pareja, que ha mantenido una relación tan mediática como polémica, llegará por tercera vez al altar. Su primer enlace fue una ceremonia espiritual celebrada en Roma, Italia, el 29 de mayo, en una experiencia que Nodal describió como “un momento de amor puro y privado”.

Posteriormente, el 24 de julio de 2024, sellaron su compromiso con una boda civil en Morelos, acompañados únicamente por familiares y amigos muy cercanos.

Ahora, ambos planean dar el paso definitivo con una celebración religiosa. Aunque Ángela no precisó la fecha exacta, varios seguidores han especulado que podría repetirse el 29 de mayo, la misma fecha de su ceremonia espiritual en Europa.

Nodal, reservado ante el anuncio

Mientras la artista compartía con emoción los preparativos de la boda, Christian Nodal optó por mantener silencio sobre el tema. En redes sociales, el cantante se ha mostrado enfocado en su gira y en nuevos proyectos musicales, evitando hacer declaraciones sobre su vida personal.

Esta diferencia de posturas no ha pasado desapercibida para los fanáticos, quienes siguen con atención cada gesto y publicación del intérprete. Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios internacionales, allegados a la pareja señalan que atraviesan un momento estable y que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales.

De mantenerse los planes, la boda religiosa marcará el cierre de un ciclo y el comienzo de otro para una de las parejas más polémicas de la industria musical. Mientras los preparativos avanzan de manera discreta, los fans ya esperan con ansias la gran celebración que unirá nuevamente a los artistas.