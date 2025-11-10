Asesinan en medio de una masacre a reconocido tiktoker

Resumen: Según testigos, los agresores actuaron con rapidez y precisión, disparando contra el vehículo y abandonando el lugar inmediatamente después de cometer el delito

Minuto30.com .- Una masacre sacudió la ciudad de Manta, Ecuador, en la madrugada de este domingo 9 de noviembre, cuando tres personas que se movilizaban en un automóvil fueron brutalmente asesinadas a balazos antes de la 1:00 a.m. El triple crimen ocurrió en la concurrida avenida Malecón, a la altura del redondel de Inepaca.

Víctimas Identificadas, Incluido un Famoso Tiktoker

Las tres víctimas fueron identificadas por las autoridades. Entre ellas se encuentra un conocido creador de contenido de la ciudad, lo que ha generado gran conmoción:

Marcos Jonathan Palma Cevallos (30): Reconocido «Tiktoker» mantense con más de 95 mil seguidores.

Nahomi Jonsu Bonilla Cevallos (19): Viajaba como copiloto.

Stiven Daniel Domínguez Mendieta (19): Conductor del vehículo.

Ataque Sicarial y Fuga Inmediata

Según testigos, los agresores actuaron con rapidez y precisión, disparando contra el vehículo y abandonando el lugar inmediatamente después de cometer el delito. Los cuerpos de las víctimas fueron retirados del automóvil y trasladados al centro forense para realizar la autopsia.

La Policía Nacional ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer el móvil del crimen, que podría estar relacionado con las actividades o el entorno del creador de contenido, Marcos Jonathan Palma Cevallos.

