¡Tensión en Yondó! Enfrentamientos entre Ejército y Clan del Golfo sacuden la zona rural del municipio

Resumen: En Yondó, Antioquia, se registraron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la vereda Puerto Matilde. La situación ocurre en una zona rural apartada y mantiene en alerta a las autoridades del Magdalena Medio, sin que se hayan reportado víctimas en el casco urbano.

Durante la jornada de este domingo, se registraron enfrentamientos armados entre unidades del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño. La confrontación tuvo lugar en sectores apartados de la vereda Puerto Matilde, confirmaron las autoridades locales y el alcalde Yerson Ariza en diálogo con Blu Radio.

Según el mandatario, los combates se produjeron en áreas internas de Puerto Matilde, al otro lado del río Sin Guitarra, cuando tropas del Ejército avanzaron sobre la región y se encontraron con los integrantes del grupo armado ilegal, sosteniendo enfrentamientos en el lugar.

Antioquia bajo alerta por violencia

Yondó se encuentra dentro de los municipios catalogados con riesgo extraordinario o relevante por violencia en el marco de la jornada electoral de este domingo, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral. Esta alerta se suma a la situación general que atraviesa el departamento, donde en lo que va de 2026 se han reportado más de 300 homicidios fuera del Valle de Aburrá, lo que representa un promedio de cinco asesinatos diarios.

Las subregiones más afectadas incluyen el Suroeste, Oriente, Norte y Nordeste, escenarios donde la violencia se ha intensificado por disputas entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN.

Refuerzos militares y acciones preventivas

En respuesta a este panorama, las autoridades han reforzado la presencia militar en municipios de alto riesgo, intensificando operaciones y realizando capturas de líderes de grupos armados y desmovilizaciones de disidentes. Estas acciones buscan garantizar el orden público y la seguridad de la población, especialmente durante eventos electorales donde la presencia de estructuras criminales puede aumentar el riesgo de incidentes.

El alcalde Ariza destacó que, tras el enfrentamiento, se activaron los protocolos de seguridad y se notificó al nivel departamental, manteniendo un seguimiento constante de la situación. Por ahora, no se han reportado víctimas dentro del casco urbano de Yondó, aunque las autoridades continúan monitoreando los sectores rurales afectados.

Las autoridades continúan el monitoreo de la zona y mantienen presencia militar en los sectores rurales para atender cualquier eventualidad derivada de los enfrentamientos.