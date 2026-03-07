¡Desde la cárcel los coordinaban! Capturan a dos extorsionistas de comerciantes en El Peñol

Resumen: En El Peñol, Antioquia, la Policía y el GAULA capturaron en flagrancia a dos hombres que exigían hasta un millón de pesos a comerciantes, bajo coordinación de un recluso desde la cárcel de Bellavista. Los operativos incluyeron la incautación de 44 celulares usados para las llamadas extorsivas.

En el municipio de El Peñol, Antioquia, dos hombres fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en cobros extorsivos a comerciantes locales. La acción fue ejecutada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía de Antioquia, en coordinación con la Alcaldía y la comunidad, como parte de un operativo para proteger a los emprendedores de la región.

Según las investigaciones, los detenidos exigían sumas que iban desde 700.000 hasta un millón de pesos a comerciantes del municipio, bajo amenazas de atentar contra sus vidas o incendiar sus negocios en caso de no cumplir con los pagos.

La Fiscalía y la Policía establecieron que estas acciones estaban coordinadas por un sujeto conocido como alias ‘Chicote’, actualmente recluido en la cárcel de Bellavista, en el municipio de Bello, y vinculado a la estructura criminal conocida como ‘El Mesa’.

Durante la operación, las autoridades lograron determinar que algunas de las llamadas extorsivas se habían originado desde el interior del centro penitenciario. En un allanamiento dentro de la cárcel, se incautaron 44 teléfonos celulares que, según la Policía, eran utilizados para contactar a los comerciantes y coordinar los cobros.

Esto le podría interesar: ¡Masacre en el Nordeste antioqueño! Cinco hombres fueron asesinados en zona rural de Vegachí

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, señaló que la captura de los dos hombres es un paso importante para desarticular las estructuras que afectan a los negocios del municipio. “Estamos actuando de manera directa contra quienes buscan intimidar a nuestros comerciantes. La denuncia ciudadana es clave para desmantelar estas redes criminales”, explicó.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, destacó que la articulación entre la Administración Municipal y la Policía permite minimizar el impacto de la extorsión en la localidad. “No se trata solo de capturas, sino de generar confianza en nuestros comerciantes para que denuncien y podamos garantizar su seguridad”, afirmó.

Rosmira Murillo, secretaria general y de Gobierno, hizo un llamado a los empresarios y ciudadanos a no ceder ante las exigencias de los delincuentes. “No pagar y denunciar es la vía para que las instituciones puedan actuar. Cada información que nos proporcionan permite adelantar operativos y proteger a la comunidad”, aseguró.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras se espera que un juez defina su situación legal. Las autoridades reiteraron que los casos de extorsión pueden denunciarse de manera confidencial a través de las líneas 123 y 165 del GAULA de la Policía Nacional.