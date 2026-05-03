¡Tensión en Segovia! Intensos combates entre grupos armados mantienen en alerta a comunidades rurales

Resumen: En la vereda Altos de Manila, en Segovia (Antioquia), se registran enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han generado explosiones, ráfagas de fusil y temor entre la comunidad. El Ejército y autoridades se desplazaron a la zona, mientras organizaciones sociales advierten posibles afectaciones humanitarias como desplazamientos y confinamientos. La situación continúa en desarrollo.

En la vereda Altos de Manila, zona rural del municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, se registra una situación de orden público debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales se habrían intensificado desde la tarde del sábado 2 de mayo.

Habitantes del sector han reportado detonaciones de explosivos y ráfagas de fusil que, según sus versiones, se han extendido por varias horas, generando temor y afectaciones en la tranquilidad de la población civil que permanece en la zona.

Presencia militar y hechos en desarrollo

De acuerdo con información preliminar, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hacia el área para atender la situación y ejercer control territorial. Sin embargo, en medio de estas operaciones, también habrían sido objeto de hostigamientos por parte de los grupos armados presentes en la zona.

Las autoridades locales han reforzado la presencia institucional en sectores cercanos con el fin de monitorear el desarrollo de los hechos y apoyar las acciones de seguridad.

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Alertas por posibles afectaciones a la población civil

Organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto del enfrentamiento en las comunidades rurales, advirtiendo sobre posibles riesgos de desplazamiento y confinamiento de habitantes en veredas cercanas.

Según estas alertas, algunas familias podrían verse obligadas a abandonar sus territorios, mientras otras permanecen resguardadas en sus viviendas por temor a quedar en medio de los combates.

Llamado a reforzar la presencia institucional

Ante la persistencia de la situación, distintos sectores han solicitado el fortalecimiento de la presencia estatal en la zona, con el fin de garantizar la protección de la población civil y reducir los riesgos derivados de la confrontación armada.

Por ahora, las autoridades continúan con el seguimiento del caso mientras se mantiene la tensión en este sector del nordeste antioqueño.