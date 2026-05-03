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Resumen: De acuerdo con las autoridades, los homicidas lograron escapar tras cometer el crimen y, hasta el momento, no se reportan capturas.

¡El sicario disparó a quemarropa! Trabajador de «la rusa» asesinado en un billar por Nuevo Occidente

Minuto30.com .- La violencia dejó un nuevo hecho de sangre durante el fin de semana. En la noche del viernes 1 de mayo, se registró un ataque armado que cobró la vida de un hombre de 40 años al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Palenque.

De acuerdo con las autoridades, los homicidas lograron escapar tras cometer el crimen y, hasta el momento, no se reportan capturas.

Así ocurrió el ataque

El violento episodio tuvo lugar sobre las 9:15 p.m. en un local abierto al público en el que funcionan unos billares.

Según los testimonios recopilados en la escena, la secuencia de los hechos fue letal y planificada:

La llegada: Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro llegaron a la zona y parquearon el vehículo a escasos metros del establecimiento.

El ataque: Ambos agresores ingresaron al billar y, sin mediar ningún tipo de palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra la víctima.

La huida: Tras perpetrar el ataque, los delincuentes salieron corriendo del lugar, abordaron nuevamente la motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

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Perfil de la víctima y hallazgos forenses

La víctima es un hombre de 40 años de edad, de profesión albañil y oriundo del municipio de Betania (Suroeste antioqueño). Al momento de su muerte, vestía un buzo de color blanco, jean azul y tenis blancos.

Las heridas que acabaron con su vida detallan la brutalidad del ataque. El cuerpo presentaba tres impactos de bala, en cara y cuello.

En el lugar se hallaron seis vainillas de calibre 9 milímetros y un proyectil deformado. Asimismo, se logró recuperar un equipo celular contaron los vecinos; elemento que ya se encuentra bajo cadena de custodia.

Las hipótesis del crimen

Aunque el caso es materia de investigación, las primeras indagaciones apuntan a una posible retaliación. Versiones preliminares sugieren que la víctima habría recibido amenazas por parte de un combo delincuencial que opera en el sector.

Al parecer, estas intimidaciones estarían relacionadas con el comportamiento del hombre, a quien señalaban de ser “problemático” cuando ingería bebidas alcohólicas. El material probatorio recolectado, en especial la información que pueda extraerse del celular hallado, será clave para que las autoridades esclarezcan los móviles de este homicidio e identifiquen a los autores materiales e intelectuales.