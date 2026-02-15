¡Las lluvias no dan tregua! Antioquia reporta emergencias en cinco municipios

Resumen: Este sábado 14 de febrero, fuertes lluvias causaron emergencias en cinco municipios de Antioquia, incluyendo Copacabana, Venecia, Chigorodó, Carepa y Santa Bárbara. Las precipitaciones provocaron inundaciones, crecientes y daños en viviendas y vías, movilizando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y al DAGRAN, que coordinan la atención y monitorean las zonas afectadas. Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alerta y reportar cualquier situación de emergencia.

Este sábado 14 de febrero, un fuerte sistema de lluvias provocó emergencias en varias zonas del departamento de Antioquia, afectando tanto a comunidades urbanas como rurales y movilizando a las autoridades de gestión del riesgo.

De acuerdo con reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), los municipios de Copacabana, Venecia, Chigorodó, Carepa y Santa Bárbara reportaron afectaciones asociadas con las precipitaciones registradas durante la tarde y la noche.

En la subregión de Urabá, específicamente en Chigorodó y Carepa, los coordinadores municipales de gestión del riesgo se desplazaron a los lugares más afectados para realizar evaluaciones detalladas de los daños y caracterizar las afectaciones. Las autoridades departamentales mantienen comunicación constante con los equipos locales para coordinar la atención de estas emergencias y responder a nuevos reportes que puedan presentarse.

Estas situaciones se suman a los incidentes provocados por el mismo sistema climático en el Valle de Aburrá, donde en Medellín se llevaron a cabo evacuaciones preventivas de viviendas, en Copacabana se registraron afectaciones en veredas rurales y en Bello se reportó la creciente de la quebrada La Madera.

Esto le podría interesar: ¡Atención! Se presenta cierre de la autopista Medellín–Bogotá por deslizamientos de tierra entre Guarne y Zamora

El fuerte aguacero que afectó la región durante la tarde del sábado también provocó inundaciones en Medellín y Bello, con calles convertidas en corrientes de agua, caída de árboles y puntos de anegamiento que dificultaron la movilidad y comprometieron la seguridad de los habitantes, según reportes de las autoridades locales.

En varios municipios, las labores de monitoreo y atención se intensificaron. En Copacabana, las lluvias generaron crecientes súbitas en cursos de agua y afectaciones en sectores rurales, lo que requirió la intervención de los cuerpos de emergencia locales para proteger a la población y atender los daños.

Respuesta institucional y recomendaciones

Las autoridades han reforzado la atención a estas emergencias y mantienen activados los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para coordinar la respuesta en cada localidad. El DAGRAN estableció comunicación directa con las administraciones municipales para facilitar el traslado de recursos, asistencia técnica y atención a los reportes ciudadanos.

Ante la continuidad de las lluvias, los organismos de gestión del riesgo instan a la población a reportar emergencias y seguir los comunicados oficiales. El objetivo es reducir los impactos de las precipitaciones, especialmente en zonas ribereñas, con pendientes pronunciadas o con infraestructura vulnerable a deslizamientos e inundaciones.