¡Tensión en la Selección! Denuncian amenazas contra James Rodríguez tras polémico video con Antonella Petro

Resumen: Un video del acto de despedida de la Selección Colombia en Catam, donde Antonella Petro le pide una foto a James Rodríguez mientras él continúa su recorrido, desató una fuerte controversia en redes sociales y derivó en denuncias sobre presuntas amenazas contra el jugador y su familia, ante lo cual la Federación Colombiana de Fútbol rechazó cualquier tipo de agresión y llamó al respeto por el equipo.

El viaje de la Selección Colombia rumbo a su preparación final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó envuelto en una controversia que ha generado un amplio debate en redes sociales y distintos sectores del país, luego de un episodio ocurrido durante el acto protocolario de entrega del pabellón nacional.

La situación se presentó en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, cuando el plantel recibió la bandera de manos del presidente Gustavo Petro, en un evento que hace parte de las ceremonias tradicionales antes de competencias internacionales. En medio del saludo a los jugadores, se encontraba Antonella Petro, hija menor del mandatario, quien interactuó brevemente con el capitán del equipo, James Rodríguez.

Video, interpretaciones y debate en redes

A partir de allí, en plataformas digitales comenzó a circular un video del momento en el que se observa a la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, acercándose al capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, durante el acto de entrega del pabellón nacional en el aeropuerto de Catam, en Bogotá.

En la secuencia difundida, la joven se muestra sonriente y, según lo que se aprecia en las imágenes, le solicita una fotografía mientras el jugador avanza en el recorrido protocolario. En ese momento, le da la mano a Antonella, como lo hicieron los demás integrantes de la delegación durante el saludo oficial de la ceremonia, antes de continuar con el flujo del acto.

Esto le podríainteresar: ¡Mhoni Vidente sorprendió a Colombia! Esta sería la histórica actuación de la Tricolor en el Mundial 2026

Ese fragmento del evento fue el que posteriormente se viralizó y generó interpretaciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios afirmaron que el futbolista habría ignorado la solicitud, otros señalaron que se trató de una situación condicionada por el protocolo y el orden del acto.

#InformaciónParaTi #FIFAWorldCup ♬ original sound – Latinus @latinus_us La despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se volvió viral y colocó a James Rodríguez en el centro de la polémica. El capitán de la ‘Tricolor’ fue señalado por presuntamente ignorar a Antonella, hija del presidente Gustavo Petro, cuando la joven intentó acercarse para pedirle una fotografía durante un acto oficial celebrado en Bogotá. #Latinus

Con el paso de las horas, la discusión escaló rápidamente y se convirtió en tendencia nacional, trasladando el debate del ámbito deportivo hacia el terreno político y mediático, lo que intensificó la polarización en la opinión pública.

Horas después, el periodista César Augusto Londoño alertó sobre una situación más delicada relacionada con el entorno del jugador. A través de sus redes sociales, afirmó que el hecho habría generado consecuencias fuera de la discusión digital. “Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodríguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó”, señaló, añadiendo además que “no se puede politizar la selección”.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

Pronunciamiento oficial de la Federación

La situación encendió alarmas dentro del entorno del combinado nacional, que se encontraba en plena concentración internacional. En paralelo, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura frente a lo ocurrido y al clima generado en torno al equipo.

En paralelo, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció oficialmente, recalcando que su prioridad es “velar por el bienestar integral” de los integrantes de la Selección y rechazando “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación” contra los jugadores o sus familias.

La entidad también recordó que la entrega del pabellón nacional es un acto estrictamente institucional y protocolario, que hace parte de las tradiciones de las delegaciones deportivas colombianas, y subrayó que la Selección representa al país “al margen de cualquier consideración política o ideológica”.