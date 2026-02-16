La excandidata a la presidencia de Colombia Íngrid Betancourt, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Resumen: La candidatura al Senado por el Partido Verde Oxígeno para el periodo 2026-2030 se desmorona tras una renuncia irrevocable motivada por la presunta falta de transparencia, pluralismo y garantías democráticas dentro de la colectividad, señalando que el proyecto liderado por Íngrid Betancourt prioriza intereses particulares sobre las voces de víctimas y perfiles técnicos. Ante estas duras críticas, Betancourt respondió con firmeza restando importancia a la ruptura, al asegurar que la salida de estos miembros le genera "tranquilidad y satisfacción" y sentenciando que su partido no es un espacio para "tibios" que no estén a la altura del momento político.

¡Tensión en la casa estudio! Sofía Gaviria le renuncia a Ingrid Betancourt y ella la tildó de tibia

El panorama político para las elecciones al Congreso 2026-2030 se sacudió este lunes tras el anuncio de una renuncia irrevocable por parte de una de las figuras clave de la lista al Senado del Partido Verde Oxígeno. En un duro comunicado, Sofía Gaviria oficializó su retiro denunciando una profunda crisis ética y democrática dentro de la colectividad.

“Prefiero perder una curul que la coherencia”

La renuncia, que tiene efectos inmediatos, no se basa en cálculos electorales, sino en lo que el dimitente describe como una ausencia total de transparencia y pluralismo.

“La democracia no es un logo ni una inscripción; es una práctica cotidiana. Cuando se sofocan las voces críticas y se subordinan las decisiones al interés particular, se vacía de contenido cualquier discurso de renovación”, reza el boletín de prensa de Sofía Gaviria.

El sector saliente lamentó que el proyecto original, el cual buscaba dar voz a víctimas del conflicto como Sara Morales y Daisy Guanaro (de la Corporación Rosa Blanca), así como a expertos en salud, vivienda y empresa, no encontrara respaldo en la conducción del partido. Según el comunicado, la falta de reglas claras y el irrespeto por el disenso hicieron inviable la permanencia de estos perfiles.

La respuesta de Íngrid Betancourt: “No es para tibios”

Lejos de mostrar preocupación por las bajas en su lista, la directora y líder natural del partido, Íngrid Betancourt, respondió con contundencia. Para la ex candidata presidencial, estas salidas no representan una crisis, sino una depuración de la colectividad.

Le puede interesar: ¡Sí hay plata! Contraloría confirma que el Gobierno Nacional tiene recursos para los damnificados por lluvias

“Quiero afirmar de manera categórica que nuestro partido se mantiene firme”, aseguró Betancourt. “La salida de algunos miembros que no compartían el compromiso con la causa de este colectivo nos genera tranquilidad y satisfacción”.

En un mensaje dirigido a su base electoral, Betancourt fue enfática al señalar que la identidad de Verde Oxígeno no admite medias tintas: “La batalla que libramos no es para tibios y mucho menos para quienes no están a la altura de este momento”, sentenció.

Un futuro incierto para la lista

Con este choque de posturas, el Partido Verde Oxígeno queda bajo el escrutinio de las autoridades electorales, ante las cuales ya se solicitó el trámite inmediato de las renuncias. El golpe es significativo, pues la lista pierde perfiles técnicos y el respaldo de sectores de víctimas que eran el eje central de su propuesta de renovación para 2026.

Por ahora, los candidatos renunciantes aseguran que seguirán trabajando por la “reconstrucción ética de la política” desde fuera de la estructura de Oxígeno, mientras que Betancourt se dispone a reajustar sus filas con quienes, según ella, sí poseen la firmeza necesaria para la contienda.

La salida de Sofía Gaviria también pone en jaque a Betancourt. En caso de que el partido no logre llegar al Congreso, perdería la personería jurídica y dejaría de ser partido, por lo que tendrían que recoger firmas para aspirar a cargos públicos.

¡Tensión en la casa estudio! Sofía Gaviria le renuncia a Ingrid Betancourt y ella la tildó de tibia