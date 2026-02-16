Resumen: La Contraloría General confirmó que hay $1,69 billones disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para atender a los damnificados por lluvias.

¡Sí hay plata! Contraloría confirma que el Gobierno Nacional tiene recursos para los damnificados por lluvias

En un reciente informe, la Contraloría General de la República aseguró que el Gobierno Nacional sí cuenta con los recursos financieros necesarios para atender de manera inmediata la emergencia invernal que atraviesa el país.

Según el organismo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta una disponibilidad de $1,69 billones de pesos, sumado a reservas presupuestales del año anterior cercanas al billón de pesos.

Esta millonaria cifra podría utilizarse de forma inmediata en las áreas que no estén comprometidas, independientemente de la urgencia de declarar una emergencia económica.

La entidad de control fiscal anunció un seguimiento especial a estos recursos para garantizar que no se pierda un solo peso en la atención de las más de 94.000 familias damnificadas en el país.

La lupa estará puesta sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la cual ya se le exigió información detallada sobre su Plan de Acción Específico. Además, la Contraloría verificará estrictamente que cada centavo recaudado mediante las nuevas medidas tributarias sea destinado única y exclusivamente a superar la crisis climática.

Sin embargo, el panorama de ejecución genera dudas, pues se han identificado graves fallas en la coordinación entre municipios y la UNGRD, lo que ha retrasado la llegada de ayudas humanitarias a sectores críticos.

Los antecedentes no ayudan: la Contraloría recordó que en 2023 ya se había advertido sobre la baja ejecución de los recursos de desastres y actualmente cursan cinco procesos de responsabilidad fiscal por más de $62.000 millones.

Con un balance oficial que ya deja 17 personas fallecidas y más de 4.000 viviendas destruidas, la presión aumenta sobre las instituciones para que el dinero llegue finalmente a quienes lo perdieron todo en departamentos como La Guajira, Antioquia y Chocó.

