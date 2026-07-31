Resumen: En una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, la abogada Ángela Benedetti reveló detalles sobre el férreo control que ejercía la exprimera dama Verónica Alcocer alrededor del presidente Gustavo Petro, asegurando que restringía el acceso y los desplazamientos de varias mujeres en las aeronaves y eventos oficiales para evitar cercanías con el mandatario. Benedetti afirmó además que fue relegada a un grupo interno denominado «Los Verónicos» como estrategia de alejamiento y señaló que Alcocer solo mantenía una relación fluida y de confianza con la funcionaria Laura Sarabia, en unas controvertidas declaraciones que hasta el momento no han tenido respuesta oficial por parte de la exprimera dama.

¡Tensión en la casa estudio! Revelan lo que hacía Verónica Alcocer cuando una mujer se acercaba a Petro

Nuevas declaraciones sobre el funcionamiento interno de la campaña del presidente Gustavo Petro y la dinámica de su círculo más íntimo han salido a la luz pública. En esta oportunidad, Ángela Benedetti —abogada y hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti— detalló episodios sobre el nivel de control y las decisiones de distanciamiento que ejercía la exprimera dama Verónica Alcocer.

Durante una entrevista concedida a la periodista Eva Rey en el espacio Me Vale, Benedetti sostuvo que Alcocer reaccionaba de forma restrictiva cuando percibía la presencia de mujeres en las inmediaciones del mandatario. De acuerdo con su testimonio, la exprimera dama tomaba medidas directas para filtrar quiénes podían acompañar a Petro en compromisos de agenda o desplazamientos oficiales.

Mecanismos de control y el grupo «Los Verónicos»

En la conversación, Benedetti aseveró que las decisiones de exclusión no eran hechos aislados, sino un patrón dentro de la logística que rodeaba al hoy presidente.

Filtros en desplazamientos: Según la versión expuesta por la abogada, Alcocer desautorizaba el abordaje de personas a las aeronaves oficiales si consideraba que podían resultar llamativas o cercanas a Petro.

Le puede interesar: Les dañaron el negocio: seis capturados y maquinaria destruida en operativo contra la minería ilegal en Antioquia

Creación de círculos cerrados: Benedetti afirmó la existencia de una facción interna denominada “Los Verónicos”, en la cual Alcocer agrupaba a personas bajo su estricta supervisión. “Creo que ella me metió en este grupo para que yo no estuviera cerca de su marido”, manifestó durante la entrevista, señalando que la dinámica respondía a celos o al interés de evitar sombras a su figura.

Relación con otras figuras del entorno presidencial

La abogada también profundizó sobre el vínculo entre Alcocer y la alta funcionaria Laura Sarabia, a quienes definió como un bloque cohesionado dentro del esquema de poder del Gobierno. Según Benedetti, la interacción entre ambas funcionaba de forma fluida debido a que Alcocer no percibía a Sarabia como una amenaza en términos de atención o celos personales.

Estas declaraciones se suman a pronunciamientos previos de Benedetti sobre la trastienda del Gobierno, aportando nuevos matices a las discusiones sobre la influencia y el papel directivo que desempeñó Verónica Alcocer durante la campaña política y la administración actual. Hasta la fecha, la exprimera dama no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a los señalamientos.