Resumen: Un operativo contra la minería ilegal dejó seis capturados, maquinaria destruida e incautaciones de fauna, madera y estupefacientes en Antioquia.

Les dañaron el negocio: seis capturados y maquinaria destruida en operativo contra la minería ilegal en Antioquia

Un amplio operativo desarrollado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Antioquia dejó seis personas capturadas por su presunta participación en actividades de minería ilegal, además de la destrucción de maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales y la incautación de fauna silvestre, madera y estupefacientes en diferentes municipios del departamento.

Las acciones se llevaron a cabo el miércoles 29 de julio en Donmatías, Santa Elena, Caucasia, Támesis, La Pintada y San Jerónimo, en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia, que busca fortalecer la seguridad ambiental y rural, así como proteger los recursos naturales del departamento.

Según informó la Policía, durante los operativos fueron capturadas seis personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Además, las autoridades destruyeron seis dragas, diez motores, una clasificadora, doce mangueras de succión y dos pipetas de gas, elementos que eran utilizados para desarrollar actividades de minería ilegal. También fue intervenida una mina relacionada con esta actividad ilícita.

En materia ambiental, los uniformados incautaron cinco ejemplares de fauna silvestre y diez metros cúbicos de madera, además de inmovilizar un vehículo presuntamente vinculado a infracciones contra los recursos naturales.

Los operativos también dejaron resultados en la lucha contra otros delitos. Una persona fue capturada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se incautaron 350 gramos de marihuana.

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Como parte de las acciones preventivas y de control, la Policía realizó cuatro puestos de control, dos patrullajes en vehículo, un control en una terminal de transporte, dos inspecciones a la cadena cárnica, una visita a un aserradero, una inspección a fincas, un control en aeropuerto, tres intervenciones en plazas de mercado y una campaña educativa dirigida a la comunidad.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos para enfrentar la minería ilegal y otros delitos que afectan los ecosistemas, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo el medio ambiente o la seguridad de las comunidades.

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