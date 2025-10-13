Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Ministerio de Defensa mantener la presencia del Ejército en Jericó tras los combates registrados en zona rural entre tropas militares y miembros del Clan del Golfo. Según el mandatario, los enfrentamientos, ya detenidos, generaron temor en la población civil, por lo que las autoridades locales y departamentales trabajan de manera conjunta para garantizar la seguridad en el territorio.

¡Tensión en Jericó! Gobernador pide al MinDefensa mantener al Ejército ante ofensiva contra el Clan del Golfo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado al Ministerio de Defensa para garantizar la presencia permanente del Ejército Nacional en el municipio de Jericó, suroeste antioqueño, luego de los combates registrados en zona rural entre tropas militares y presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Según confirmó el alcalde de Jericó, los enfrentamientos se detuvieron desde la tarde de ayer, tras una ofensiva desarrollada por unidades del Ejército Nacional contra estructuras armadas de ese grupo criminal. Las operaciones se concentraron en áreas rurales del municipio, donde la disputa por el control de las rentas ilegales ha generado enfrentamientos armados y temor entre las comunidades.

El gobernador Rendón, a través de sus redes sociales, informó que las autoridades locales, la comunidad y la Gobernación de Antioquia reiteraron ante el Gobierno Nacional la necesidad de mantener una presencia sostenida y efectiva del Ejército en la zona, para evitar nuevos hechos de violencia.

“Los combates en zona rural de Jericó se detuvieron desde ayer. Se trató de una ofensiva del Ejército contra criminales del Clan del Golfo. Las autoridades del municipio, las comunidades y nosotros desde la Gobernación reiteramos a @mindefensa la solicitud de mantener la presencia sostenida del Ejército en ese territorio”, expresó el mandatario departamental.

El gobernador advirtió que la disputa entre grupos criminales por las rentas ilegales —especialmente por actividades de minería, extorsión y narcotráfico— ha provocado una escalada violenta en varias zonas del suroeste antioqueño, afectando la tranquilidad de los habitantes rurales.

Las autoridades municipales reportaron que, tras los combates, se mantiene el monitoreo de seguridad y la coordinación entre la Fuerza Pública, la Alcaldía y la Gobernación, con el fin de garantizar la protección de los civiles y prevenir desplazamientos forzados.