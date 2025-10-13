El Departamento de Antioquia mantiene activos 27 frentes de maquinaria distribuidos en las diferentes subregiones para atender emergencias y puntos críticos en las vías, informó la Secretaría de Infraestructura Física.

Durante este lunes 13 de octubre, en desarrollo del plan retorno, la única novedad reportada en la red vial departamental es el paso a un carril en la vía Remolino–Hispania, donde Rentan y la Secretaría de Infraestructura adelantan labores de remoción de material.

La entidad explicó que los corredores viales con mayor afluencia vehicular se encuentran habilitados y en condiciones de tránsito, aunque recomendó a los usuarios desplazarse con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de las autoridades en carretera.

Debido a la temporada de lluvias, el Departamento ha desplegado personal técnico y maquinaria amarilla en distintos puntos del territorio, con el propósito de garantizar la movilidad y atender de manera oportuna cualquier contingencia que pueda afectar el tránsito.

En cuanto a la movilidad durante este puente festivo, se mantienen cierres programados en el sector de Sinifaná, en la Troncal del Café (entre Amagá y Bolombolo), donde el paso fue restablecido parcialmente y solo está permitido para motocicletas y vehículos livianos de categorías I y II, mientras continúa la restricción para los de carga pesada. También sigue vigente la restricción a vehículos con peso superior a 17 toneladas en el puente Iglesias.

Además, se implementan reversibles en los sectores Camilo C–Primavera y en el Túnel de Oriente, este último con tránsito unidireccional entre Rionegro y Medellín desde las 5:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

La Secretaría de Infraestructura reiteró su llamado a los conductores para evitar transitar durante lluvias intensas, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y mantener una conducción responsable.