Resumen: En la zona rural de Briceño, Antioquia, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 mantienen a la comunidad en alerta. Al menos 10 veredas, incluyendo El Roblal, Gurimán y Palmichal, permanecen confinadas mientras las familias buscan resguardo. Los combates se producen menos de 24 horas después de un ataque a la base militar Bomboná en Anorí, y las autoridades han convocado un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación.

¡Tensión en el norte de Antioquia! Enfrentamientos armados mantienen en alerta la zona rural de Briceño

La zona rural de Briceño, Antioquia, permanece en tensión debido a enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, lideradas por alias ‘Calarcá’, que desde el 24 de enero mantienen a la comunidad en alerta y confinada en sus viviendas.

Según información difundida por Corpades, los combates se concentran en veredas como El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La Mina, La Molina, La América y El Pescado, sumando al menos 10 sectores afectados. Varias familias se han refugiado en sus viviendas por seguridad.

Habitantes de la zona reportan que las restricciones de movilidad y el temor a los enfrentamientos han limitado el acceso a bienes básicos y actividades cotidianas, afectando su vida diaria.

Esto le podría interesar: Ofensiva contra la minería ilegal: cuatro detenidos y toneladas de equipos destruidos en Antioquia

Estos enfrentamientos se registran menos de 24 horas después de que las mismas disidencias atacaran la base militar Bomboná, en el vecino municipio de Anorí, lo que evidencia la escalada de la violencia en el norte de Antioquia.

Las autoridades locales y departamentales han convocado un Consejo de Seguridad Extraordinario para conocer la situación y coordinar acciones en la zona. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en Briceño, donde líderes comunitarios y familias continúan confinados debido al conflicto.

La situación mantiene en alerta a organismos de seguridad y a la comunidad, que espera información oficial y medidas para proteger a la población afectada.