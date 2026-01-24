Ofensiva contra la minería ilegal: cuatro detenidos y toneladas de equipos destruidos en Antioquia

Resumen: El Ejército Nacional y la Policía realizaron operaciones contra la minería ilegal en Fredonia y Buriticá, Antioquia, destruyendo maquinaria y equipos avaluados en 178 millones de pesos y capturando a cuatro personas en flagrancia. Las acciones buscan frenar las economías ilícitas que afectan el medio ambiente y la seguridad del territorio.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal (UNIMIL), logró asestar un duro golpe a la minería ilegal en Antioquia, destruyendo maquinaria clave utilizada por grupos armados organizados para sostener economías ilícitas. Las operaciones se llevaron a cabo en los municipios de Fredonia y Buriticá, donde la Fuerza Pública impactó directamente las actividades ilegales que afectan el medio ambiente y la seguridad territorial.

En Fredonia, las tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara intervinieron en la vereda Puente Iglesias, donde detectaron tres unidades de producción minera ilegal. Durante el operativo fueron inutilizadas tres dragas tipo buzo, tres plataformas metálicas, siete motores diésel, tres clasificadoras y dos motobombas.

Además, se incautaron 23 galones de ACPM y 18 galones de gasolina. En esta acción, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia y puestas a disposición de las autoridades competentes. Según las autoridades, el material destruido en esta intervención tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos.

En paralelo, en Buriticá, soldados del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, con el apoyo de UNIMIL, realizaron un operativo en el sector Los Arados, donde intervinieron seis unidades dedicadas a la extracción minera ilegal.

Esto le podría interesar: Con maquinaria y detonaciones controladas, arranca la excavación del túnel Seminario 2 en el Túnel de Oriente

Durante la acción, se lograron incautar y destruir 17 generadores de aire, dos motobombas, un motor eléctrico, 11 taladros, un soldador, siete motosierras y cuatro motores diésel eléctricos. Este material está avaluado en aproximadamente 128 millones de pesos, representando un golpe significativo a la capacidad financiera de las estructuras criminales que operan en la región.

Estas operaciones forman parte de una estrategia coordinada de la Cuarta Brigada y las autoridades policiales para proteger los recursos naturales de Antioquia, garantizar la seguridad de la población civil y mantener el control territorial. La destrucción de la maquinaria no solo afecta la capacidad operativa de los grupos ilegales, sino que también contribuye a la mitigación de los daños ambientales causados por la explotación minera sin autorización.

El Ejército Nacional reitero que continuará realizando operaciones contra la minería ilegal, buscando reducir el impacto ambiental y limitar los recursos de los grupos armados que sostienen estas actividades ilícitas.