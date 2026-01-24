Tensión en el nordeste antioqueño: disidencias atacaron a tiros base militar en Anorí

Resumen: Disidencias del Frente 36, bajo el mando de alias “Calarcá”, atacaron a tiros la base militar de Anorí, en el nordeste de Antioquia. El cruce de disparos duró varios minutos, generando temor entre la población, pero la pronta reacción de los uniformados evitó heridos y daños graves. Los atacantes huyeron y son buscados por las autoridades, que mantienen presencia reforzada en la zona.

En el municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, se registró un ataque armado contra una instalación militar que volvió a encender las alertas de seguridad en esta zona del departamento. El hecho ocurrió cuando dos hombres armados llegaron hasta las inmediaciones de la base militar Bomboná y abrieron fuego contra las instalaciones, generando un intercambio de disparos con los uniformados que se extendió por varios minutos.

De acuerdo con la información conocida, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y dispararon de manera directa contra la sede del Ejército. La reacción de los soldados fue inmediata, lo que permitió repeler la agresión y evitar que la situación escalara o dejara consecuencias más graves.

El cruce de disparos causó temor entre los habitantes del casco urbano, quienes se vieron obligados a refugiarse en viviendas y establecimientos comerciales mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, ni entre la Fuerza Pública ni entre la población civil.

Esto le podría interesar: ¡Noche histórica! Así se vivió el primer concierto de Bad Bunny en Medellín: sorpresas, invitados y un Atanasio a reventar

Las primeras hipótesis señalan que los responsables serían integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada ilegal que delinque bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y que mantiene presencia en municipios del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar y actualmente son buscados por las autoridades.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia en Anorí. En días anteriores, tres soldados resultaron afectados tras la activación de un campo minado en la vereda Los Trozos. Aunque los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales, uno de ellos sufrió la amputación de ambas piernas, lo que agravó la situación de orden público en la zona.

Ante este panorama, las autoridades anunciaron el refuerzo de los operativos de control y vigilancia en el municipio, con el objetivo de contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, especialmente por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.