Resumen: Un hombre de 48 años fue capturado en Sabaneta tras un operativo policial que permitió descubrir una operación de falsificación de moneda, en la que se incautaron billetes falsos, equipos especializados, un arma de fuego y material que habría sido distribuido en eventos masivos para afectar la economía local.

¡Se les dañó el negocio! Cayó en Sabaneta presunto falsificador con más de $80 millones listos para su circulación

Un hombre de 48 años fue capturado en flagrancia en el municipio de Sabaneta por su presunta participación en actividades relacionadas con la falsificación de moneda, luego de que la Policía Nacional encontrara en su poder una gran cantidad de insumos y material listo para ser distribuido.

El operativo se desarrolló tras una alerta recibida a la línea de emergencias 123 por un supuesto caso de secuestro. De manera inmediata, uniformados se desplazaron hasta el lugar señalado y, tras verificar la situación, descartaron que hubiera una persona retenida contra su voluntad. Sin embargo, durante la inspección en el inmueble, los policías detectaron elementos que llamaron su atención y que darían un giro a la intervención.

En el sitio fue hallada un arma de fuego con proveedores y munición, además de equipos y herramientas que, al parecer, serían utilizados para la elaboración de dinero falso, lo que llevó a las autoridades a proceder con la captura del hombre por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

Esto le podría interesar: ¡Los pillaron mal parqueados! En Briceño recuperaron moto robada y les encontraron tremendo ‘fierro’

Durante el procedimiento fueron incautadas máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, transformadores de voltaje, sustancias químicas, prensas manuales y un total de 1.522 rectángulos con características similares a billetes colombianos: 1.300 con apariencia de denominación de 50 mil pesos y 222 similares a los de 100 mil pesos, cuyo valor aproximado supera los 80 millones de pesos. Asimismo, se encontraron 75 billetes de moneda extranjera de 100 dólares, equivalentes a cerca de 7.500 dólares.

Según las investigaciones preliminares, este material estaría destinado a ser introducido de forma masiva en la economía local, aprovechando el alto flujo de personas y la rapidez de las transacciones informales, especialmente en el marco de eventos de gran magnitud programados para este fin de semana en la región.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente y definirá su situación legal.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que extreme las medidas de precaución al recibir dinero en efectivo durante eventos masivos, verifique su autenticidad y denuncie cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, como parte del compromiso conjunto por proteger la economía y la seguridad ciudadana.