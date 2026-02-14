¡Tensión en El Dorado! Vuelo Bogotá–Rionegro abortó el despegue por un pasajero “agresivo”

Resumen: Un vuelo de LATAM Airlines Bogotá–Rionegro abortó su despegue en El Dorado tras un altercado entre pasajeros. La Policía intervino para retirar al implicado, mientras la tripulación activó los protocolos de seguridad. Testigos describieron momentos de tensión y nerviosismo en la cabina, sin que hasta ahora se conozcan sanciones ni causas específicas del incidente.

Un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–Rionegro vivió momentos de tensión la noche del viernes 13 de febrero, cuando un altercado entre pasajeros obligó al piloto a interrumpir el despegue y regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado.

El vuelo LA4032 se encontraba en la fase inicial de despegue cuando la tripulación detectó un comportamiento agresivo que ponía en riesgo la seguridad de los ocupantes y del personal a bordo. Como medida preventiva, se activaron los protocolos de emergencia establecidos por la compañía, priorizando la seguridad sobre la continuidad del trayecto.

Según el reporte oficial de LATAM Airlines, el avión nunca llegó a abandonar la plataforma de rodaje, sino que regresó a su posición para permitir el desembarque seguro de la persona implicada. En cumplimiento de los procedimientos, se solicitó el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, que ingresó a la aeronave y retiró a uno de los pasajeros involucrados en el altercado.

Tras la intervención policial y la reorganización de la cabina, la operación pudo continuar su itinerario hacia Rionegro sin mayores contratiempos, una vez que la seguridad en la aeronave fue verificada por las autoridades y la tripulación.

La aerolínea, en su comunicado oficial, afirmó que la tripulación actuó conforme a los procedimientos establecidos y subrayó que la seguridad es un valor fundamental en sus operaciones. A la vez, reiteró que todos los protocolos de seguridad se implementaron siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de eventos.

Testimonios de pasajeros difundidos en plataformas como redes sociales describieron el suceso como “de película”, destacando el nerviosismo que se vivió dentro de la cabina al momento de la intervención, así como la comunicación constante de la tripulación con los pasajeros para mantenerlos informados sobre lo que ocurría.

Hasta ahora no se han detallado las causas específicas del altercado ni se ha informado sobre posibles sanciones a los implicados. No obstante, el incidente ha generado debate sobre la creciente preocupación por el comportamiento irrespetuoso y disruptivo en vuelos comerciales.

En situaciones similares, este tipo de conductas que ponen en riesgo la operación normal de una aeronave pueden derivar en sanciones administrativas y procesos legales, según lo establecido por las normas de aviación civil.