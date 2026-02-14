Resumen: La Fiscalía de Bogotá presentó cargos contra un hombre señalado de feminicidio y abuso sexual, tras atraer a varias mujeres con falsas ofertas laborales. El acusado admitió su responsabilidad en ocho casos, incluyendo la muerte de una mujer, y enfrentará cargos adicionales por otros ocho delitos sexuales. Permanecerá privado de la libertad mientras continúa la investigación y se garantiza justicia para las víctimas.

¡Engañaba con ofertas falsas de trabajo! Hombre acusado de feminicidio y múltiples abusos en Bogotá admite cargos

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra un hombre señalado de abuso sexual y homicidio de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Según la investigación, el acusado contactaba a sus víctimas con supuestas ofertas de empleo como modelo, prometiéndoles remuneraciones de hasta 4.000.000 de pesos.

La víctima fatal acudió a la cita confiando en la oportunidad laboral, pero al llegar fue llevada a una zona boscosa, donde fue sometida a vejámenes sexuales, golpeada y asfixiada hasta morir. Este caso constituye uno de los delitos más graves por los que el procesado aceptó su responsabilidad de manera libre y voluntaria durante la audiencia.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que el hombre también estaría implicado en al menos otros siete casos ocurridos entre abril y diciembre de 2024. En estos episodios, las mujeres fueron engañadas con falsas promesas de empleo, abusadas sexualmente, golpeadas, extorsionadas y abandonadas en zonas despobladas de Ciudad Bolívar.

Durante la audiencia, el acusado admitió su responsabilidad en ocho eventos delictivos, que incluyen feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. Por estos hechos, permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras que en marzo un juez penal de conocimiento determinará el sentido de fallo.

En los próximos días, la Fiscalía presentará cargos adicionales contra el procesado por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales, ampliando así el alcance de la investigación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o sea delictivo, a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que estas denuncias son esenciales para avanzar en los procesos judiciales y sanciones contra quienes cometen delitos.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, continúa recopilando evidencia y buscando garantizar justicia para todas las víctimas implicadas en estos hechos, mientras la comunidad permanece alerta frente a los engaños que utilizan falsas oportunidades laborales como mecanismo para cometer delitos sexuales.