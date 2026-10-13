¡Tensión en Bogotá! Encapuchados bloquearon la avenida Circunvalar y desataron disturbios

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Resumen: Una jornada de disturbios cerca de la sede Vivero de la Universidad Distrital, en Bogotá, generó bloqueos en la avenida Circunvalar y afectaciones en la movilidad. Según reportes preliminares, encapuchados habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. La manifestación también provocó desvíos en buses zonales y rutas alimentadoras de TransMilenio, que continuaban vigentes en el último reporte de la entidad.

Una jornada de disturbios en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas generó preocupación durante la tarde de este martes 13 de octubre en Bogotá. Varias personas encapuchadas salieron a la avenida Circunvalar, bloquearon parte de la vía con canecas y, según reportes difundidos en redes sociales, habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales durante los enfrentamientos.

Los hechos se registraron cerca de la sede Vivero de la institución, en el oriente de la capital, donde la presencia de los manifestantes alteró las condiciones de seguridad y obligó a las autoridades a desplegar personal para atender la situación.

De acuerdo con imágenes y reportes preliminares, entre los elementos que presuntamente habrían sido utilizados durante los disturbios se encuentran bombas molotov y las denominadas papas bomba. Sin embargo, la información disponible no permite establecer con precisión las circunstancias en las que se habrían empleado estos artefactos.

Encapuchados bloquearon la avenida Circunvalar

La protesta afectó la circulación en la avenida Circunvalar, especialmente en sentido norte-sur, luego de que los manifestantes instalaran canecas sobre la calzada para impedir el paso de los vehículos.

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La situación requirió la presencia de unidades de la Policía y personal de tránsito, mientras el equipo de Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno acudió al sector para atender la manifestación.

Hasta el momento de los reportes suministrados, no se habían confirmado oficialmente personas lesionadas, capturas o daños en la infraestructura pública relacionados con los disturbios. Tampoco se habían precisado los motivos de la protesta ni el número de participantes.

Los disturbios afectaron a usuarios de TransMilenio

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La alteración del tránsito obligó a modificar temporalmente los recorridos de buses zonales y rutas alimentadoras de TransMilenio. Según la empresa, más de 7.400 usuarios resultaron afectados por los cambios operacionales.

En su último reporte, TransMilenio informó que los buses zonales y las rutas alimentadoras continuaban realizando desvíos debido a la manifestación en la avenida Circunvalar con calle 10, en inmediaciones de la sede Vivero de la Universidad Distrital.