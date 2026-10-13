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Resumen: Hallan un cuerpo sin vida en un caño del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. La Fiscalía investiga; versiones de vecinos aún no están confirmadas.

¿Estaba en una maleta? Hallan un cuerpo en un caño de Ciudad Bolívar

Un cuerpo sin vida fue hallado en inmediaciones de un caño del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El hallazgo se habría producido luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades.

Las autoridades acordonaron la zona y pidieron la presencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sus funcionarios habrían realizado la inspección y el traslado del cadáver para los análisis forenses.

El oficial Cristian Velásquez, de la guarnición de Bogotá, explicó que la alerta habría llegado por los canales de atención de la Policía Nacional, con información sobre el posible hallazgo de una persona tendida en la vía. Según dijo, al verificar el reporte, los uniformados encontraron a la persona sin vida dentro de un caño.

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Algunos habitantes de Ciudad Bolívar aseguraron que el cuerpo estaría dentro de una maleta y que presentaría signos de desmembramiento. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni la causa de su muerte. La Fiscalía asumió la investigación para esclarecer cómo, cuándo y dónde habría ocurrido el hecho.

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