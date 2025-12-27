Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tensión en Amagá! Policías fueron atacados mientras realizaban controles de seguridad; hay 3 capturados

    Un grupo de personas se negó a acatar las órdenes de la policía, lo que derivó en enfrentamientos y daños a bienes públicos.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tensión en Amagá! Policías fueron atacados mientras realizaban controles de seguridad; hay 3 capturados
    Foto: Policía
    ¡Tensión en Amagá! Policías fueron atacados mientras realizaban controles de seguridad; hay 3 capturados

    Resumen: Durante un operativo de seguridad en Amagá, un grupo de personas atacó a policías en el parque principal y la plaza de mercado. La rápida intervención de las autoridades permitió capturar a tres individuos, señalados por agresión a servidores públicos y daños a bienes del Estado

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un operativo de control en el centro urbano de Amagá terminó con la captura de tres personas luego de que un grupo de individuos reaccionara violentamente ante la presencia policial. La intervención se desarrollaba en el parque principal y la plaza de mercado, donde los uniformados realizaban un cierre preventivo como parte de las medidas de control y seguridad ciudadana.

    De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de Policía Antioquia, alrededor de diez personas se negaron a cumplir con la orden de las autoridades y protagonizaron agresiones físicas y verbales contra los agentes, causando además daños a bienes públicos. La rápida intervención de unidades de apoyo permitió retomar el control de la situación y asegurar a los responsables.

    Esto le podría interesar: ¡Bogotá estrena estación! Comienza a operar el acceso norte de la Calle 26, integrada al viaducto del Metro

    Los tres detenidos, señalados de violencia contra servidor público, fueron trasladados a la Fiscalía de Amagá, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las indicaciones de la policía, especialmente durante operativos preventivos, con el fin de evitar confrontaciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad y de los uniformados.

    Los hechos se registraron en plena temporada de fin de año, época en la que la policía refuerza los operativos para mantener el orden y la seguridad en zonas concurridas.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.