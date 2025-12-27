¡Tensión en Amagá! Policías fueron atacados mientras realizaban controles de seguridad; hay 3 capturados

Resumen: Durante un operativo de seguridad en Amagá, un grupo de personas atacó a policías en el parque principal y la plaza de mercado. La rápida intervención de las autoridades permitió capturar a tres individuos, señalados por agresión a servidores públicos y daños a bienes del Estado

En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un operativo de control en el centro urbano de Amagá terminó con la captura de tres personas luego de que un grupo de individuos reaccionara violentamente ante la presencia policial. La intervención se desarrollaba en el parque principal y la plaza de mercado, donde los uniformados realizaban un cierre preventivo como parte de las medidas de control y seguridad ciudadana.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de Policía Antioquia, alrededor de diez personas se negaron a cumplir con la orden de las autoridades y protagonizaron agresiones físicas y verbales contra los agentes, causando además daños a bienes públicos. La rápida intervención de unidades de apoyo permitió retomar el control de la situación y asegurar a los responsables.

En el municipio de Amagá fueron capturados 3 hombres por los delitos de violencia contra servidor público y daños en bienes del Estado. El Departamento de Policía Antioquia informó que "los hechos se registraron en la madrugada del 26 de diciembre de 2025, hacia la 1:00 a.m., en… pic.twitter.com/Ne4cAR6CXm — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 27, 2025

Los tres detenidos, señalados de violencia contra servidor público, fueron trasladados a la Fiscalía de Amagá, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las indicaciones de la policía, especialmente durante operativos preventivos, con el fin de evitar confrontaciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad y de los uniformados.

Los hechos se registraron en plena temporada de fin de año, época en la que la policía refuerza los operativos para mantener el orden y la seguridad en zonas concurridas.