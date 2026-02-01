¡Tensión comercial! Entran en vigencia aranceles del 30 % entre Colombia y Ecuador

Resumen: Desde el domingo, Colombia y Ecuador aplican aranceles del 30 %, afectando un comercio bilateral de 2.800 millones de dólares. La medida ha generado filas de camiones en la frontera, aumentos de precios en productos estratégicos y preocupación en sectores productivos, mientras se adoptan medidas complementarias como la suspensión del suministro eléctrico colombiano a Ecuador y el aumento de tarifas de transporte de crudo.

Desde la medianoche del domingo, Colombia y Ecuador comenzaron a aplicarse mutuamente aranceles del 30 % sobre determinados productos importados, en una escalada que marca una de las tensiones económicas más fuertes entre ambos países en los últimos años. La medida afecta a un comercio bilateral que supera los 2.800 millones de dólares anuales, con un desequilibrio que favorece a Colombia: mientras el país vende a Ecuador alrededor de 1.800 millones, recibe importaciones ecuatorianas por 900 millones de dólares.

La decisión ecuatoriana fue anunciada sin previo aviso por el presidente Daniel Noboa el pasado 21 de enero durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, argumentando que la balanza comercial es desfavorable y que Colombia no ha tomado suficientes medidas para evitar el paso de drogas hacia Ecuador, problema que ha generado violencia significativa en el país vecino.

En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro adoptó un paquete espejo de aranceles sobre 50 productos provenientes de Ecuador, que incluyen alimentos básicos como arroz, fríjoles, plátanos y azúcar; así como neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y alcoholes etílicos. La intención declarada es proteger la economía colombiana y presionar para que se reanuden negociaciones entre ambos gobiernos, aunque también tiene impactos inmediatos sobre precios y disponibilidad de productos importados.

Repercusiones inmediatas y sectoriales

Antes de que los aranceles entraran en vigencia, el puente fronterizo de Rumichaca, principal paso legal entre ambos países, registró filas de camiones de cientos de metros, con transportistas intentando cruzar mercancía antes de que se aplicaran los nuevos impuestos. Esta presión sobre la logística ya generaba retrasos y costos adicionales para productores y comerciantes de Colombia y Ecuador.

Esto le podría interesar: Petro anunció que aplicará nuevo recorte de $16 billones tras caída de emergencia económica

En el plano energético, Colombia suspendió temporalmente el suministro de electricidad hacia Ecuador, que había sido crítico en situaciones de emergencia, como la crisis energética de 2024. Aunque en este momento Ecuador tiene suficiente agua en sus embalses para cubrir la demanda interna, expertos advierten que la medida podría convertirse en un problema si se repiten episodios de escasez en las hidroeléctricas ecuatorianas.

Por su parte, Ecuador respondió aumentando las tarifas de transporte de crudo colombiano a través de sus oleoductos, de 3 a 30 dólares por barril, una subida que encarece significativamente la operación de exportación de Ecopetrol y podría afectar la continuidad de su transporte hacia mercados internacionales.

El impacto sobre los bienes comerciales también se refleja con claridad: Ecuador verá subir el precio de medicinas y productos de higiene importados de Colombia, mientras que Colombia enfrentará mayores costos en alimentos y mariscos provenientes de Ecuador. La tensión podría traducirse en reducción de disponibilidad, retrasos logísticos y encarecimiento generalizado, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Gremios y autoridades coinciden en que, sin una solución negociada, estas medidas podrían prolongar la incertidumbre económica y complicar la relación bilateral, con consecuencias que van más allá del comercio y podrían impactar precios, cadenas de suministro y confianza empresarial.