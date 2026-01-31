Petro anunció que aplicará nuevo recorte de $16 billones tras caída de emergencia económica

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En medio de una creciente tensión por el manejo de las finanzas públicas, el presidente Petro anunció que su administración aplicará un nuevo recorte presupuestal por $16 billones de pesos.

Con este ajuste, el Gobierno suma un total de $44 billones en recortes durante su mandato, una medida drástica que busca frenar el déficit tras la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional.

El mandatario aseguró que este tercer “tijeretazo” es una respuesta necesaria ante la crisis, aunque lanzó fuertes dardos contra quienes critican su gestión del gasto.

El anuncio se convirtió en un escenario de confrontación directa con su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Mientras Ocampo sostiene que la crisis actual se debe a la negativa del Gobierno a realizar ajustes profundos y a una mala planeación, Petro respondió tajantemente señalando que la responsabilidad recae en decisiones de administraciones pasadas.

Según el jefe de Estado, el desbalance tiene su origen en el subsidio a la gasolina heredado del gobierno de Iván Duque, que tasó en $70 billones, y en pagos de deuda de corto plazo con el FMI por otros $16 billones.

“Un economista debe decir la verdad; vendrá otro recorte por $16 billones”, sentenció el presidente para mitigar la recesión.

La situación se agrava por el reciente fallo de la Corte Constitucional, que frenó la emergencia económica basándose en criterios jurídicos para evitar efectos irreversibles en la Constitución.

El magistrado Carlos Camargo explicó que se trata de una medida cautelar y no de un fallo definitivo, pero Petro no ocultó su malestar, cuestionando también a la Corte por permitir la deducibilidad de regalías a empresas petroleras y de carbón.

El mandatario insiste en que estas decisiones judiciales y la política económica de sectores tradicionales están empujando al país hacia una recesión que su gobierno intenta evitar priorizando el gasto social.

Finalmente, Petro advirtió que los recortes no afectarán la inversión pública ni la seguridad, pero dejó claro que el camino para superar esta crisis fiscal podría requerir decisiones políticas de fondo.

En su cuenta de X, el presidente incluso mencionó la necesidad de una Constituyente para blindar derechos fundamentales, sugiriendo que la actual estructura del Congreso y las cortes limitan su capacidad de maniobra.

Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la… https://t.co/BdyOiH2lss — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2026

