Resumen: El bus que transportaba a la delegación del Junior fue atacado con huevos, botellas y piedras en las horas previas a la final de la Liga BetPlay. Los objetos impactaron la carrocería y los vidrios del vehículo, aunque no se reportaron personas lesionadas. El hecho generó preocupación por la seguridad alrededor de uno de los partidos más importantes del semestre.

¡Tensión antes de la final! Bus del Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos

Un nuevo episodio de violencia relacionado con el fútbol se registró en las horas previas a la final de la Liga BetPlay. El bus que transportaba a la delegación del Junior de Barranquilla fue atacado con diferentes objetos, situación que generó preocupación entre aficionados y autoridades.

De acuerdo con la información conocida, varias personas lanzaron elementos contra el automotor en el que se movilizaban los integrantes del conjunto barranquillero. Entre los objetos reportados se encuentran huevos, botellas y piedras, algunos de los cuales impactaron directamente la carrocería y los vidrios.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales dejaron en evidencia algunas de las afectaciones ocasionadas. En una de ellas se observa el panorámico cubierto por restos de huevo, una situación que incluso habría dificultado la visibilidad del conductor durante parte del recorrido.

No se reportaron personas lesionadas

Aunque los impactos generaron momentos de tensión, hasta el momento no se ha informado sobre jugadores, miembros del cuerpo técnico o integrantes del club que hayan resultado heridos.

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Según los reportes divulgados posteriormente, los pasajeros permanecían en el interior cuando comenzaron los lanzamientos. Los objetos alcanzaron distintas partes de la estructura mientras continuaba el desplazamiento.

Lo ocurrido ha despertado múltiples reacciones debido a que se produjo en la antesala de uno de los partidos más importantes del semestre en el fútbol profesional colombiano, un escenario en el que tradicionalmente se hace un llamado al respeto y a la convivencia entre las aficiones.

Preocupación por la seguridad

La situación también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre las medidas de protección en los eventos deportivos y los riesgos asociados a actos de intolerancia protagonizados por algunos aficionados.

Si bien no dejó consecuencias físicas para quienes se encontraban dentro del automotor, el episodio encendió las alertas frente a posibles situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de la jornada futbolística.

Por ahora, lo sucedido quedó registrado en videos y fotografías que se difundieron ampliamente a través de redes sociales, mientras se espera que las autoridades evalúen las condiciones necesarias para garantizar la integridad de jugadores, delegaciones y asistentes.