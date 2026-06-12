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Resumen: La jueza Lina María Mesa suspendió hasta el próximo martes la decisión de enviar o no a prisión al cantante Blessd por presunto secuestro extorsivo. Mientras el despacho analiza las pruebas presentadas por denuncias de retención ilegal, la Fiscalía pidió cárcel alegando riesgo de fuga hacia Estados Unidos y la defensa solicitó mantenerlo en libertad para que pueda cumplir con sus giras internacionales.

¡Tensa espera para Blessd! Jueza aplazó el fallo que definirá si el cantante irá o no a la cárcel

La audiencia en la que se analiza la solicitud de medida de aseguramiento contra el cantante Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, fue suspendida este viernes 12 de junio. La jueza Lina María Mesa anunció que se tomará varios días para revisar con detenimiento las pruebas y testimonios presentados antes de decidir si el artista deberá afrontar el proceso privado de la libertad.

La diligencia hace parte del caso por el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado y, tras dos jornadas de intervención de la Fiscalía, la defensa y los representantes de las presuntas víctimas, la decisión quedó aplazada hasta el próximo martes 16 de junio.

La jueza revisará todas las pruebas antes del fallo

Al explicar los motivos de la suspensión, la jueza indicó que el despacho necesita tiempo para estudiar cada uno de los elementos expuestos durante la audiencia.

«Como es de entender, el despacho requiere tiempo para analizar todo lo que cada una de las intervenciones de las partes y los elementos con mayor detenimiento, no solamente los que aportó la Fiscalía, sino los que han aportado en esta audiencia el día de hoy las demás partes», manifestó.

Posteriormente anunció que la decisión será comunicada la próxima semana.

«Vamos a suspender esta audiencia para tomar la decisión respectiva, que será el próximo martes porque el lunes es día festivo», señaló.

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Además de Blessd, en el proceso también están vinculados Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía.

Defensa y Fiscalía chocan por la salida del país

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Durante la audiencia, el abogado defensor Andrés Arango pidió que, en caso de imponerse restricciones, no se prohíba al cantante salir del país para cumplir con compromisos laborales.

«Mi petición es que no exista la prohibición de salida del país para efectos de que mi asistido pueda cumplir con sus compromisos a nivel internacional, que pueda realizar la gira y lanzamiento de su nuevo disco, su nuevo trabajo musical, que está próximo a salir a la luz pública».

La Fiscalía, por su parte, insistió en que existe riesgo de fuga y se opuso a esa posibilidad.

«La Fiscalía conoce de un viaje que este tiene programado hacia los Estados Unidos en los próximos días», advirtió la delegada del ente acusador, quien agregó que, debido al material probatorio recopilado, «probablemente no regresará».

Las denuncias que sustentan la investigación

El principal caso se remonta a junio de 2022. Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna en Yo Me Llamo, denunció haber sido retenido y amenazado durante varias horas en un estudio de grabación de El Poblado, presuntamente por negarse a firmar un documento que le impedía imitar a Blessd y contemplaba una multa de 100 millones de pesos.

A esa investigación se suma una segunda denuncia de 2024 presentada por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, quien aseguró que él y miembros de su equipo habrían sido retenidos y amenazados en una vivienda del sector de Alto de Las Palmas.

Con estos elementos, la Fiscalía sostiene su petición de enviar a prisión a los procesados. La última palabra, sin embargo, la tendrá la jueza el próximo martes, cuando definirá si Blessd enfrenta este proceso desde la cárcel o en libertad.