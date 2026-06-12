Resumen: Investigan un presunto caso de maltrato infantil contra un niño de 6 años en Ciudad Bolívar, Bogotá, tras la difusión de un video que causó indignación.

Fiscalía pidió enviar a la cárcel a Blessd y Dímelo Jara por caso de presunto secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación solicitó este viernes 12 de junio, una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el cantante Blessd y su mánager, Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, dentro del proceso que se adelanta por un presunto caso de secuestro extorsivo agravado.

La petición fue presentada ante una jueza de control de garantías de Medellín durante la reanudación de la audiencia que comenzó el pasado jueves, en la que también fueron imputadas otras dos personas por los mismos hechos.

La investigación está relacionada con la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, reconocido como imitador del artista Ozuna, quien aseguró haber sido víctima de una retención ilegal ocurrida en 2022.

Durante la diligencia, la Fiscalía sustentó su solicitud no solo en la denuncia que originó el proceso actual, sino también en otro caso que involucra a Blessd y a Dímelo Jara. Según el ente acusador, existe una denuncia presentada por el mánager del rapero caleño Pirlo, quien los señaló de presuntas conductas relacionadas con secuestro, lesiones personales y amenazas ocurridas en 2024 durante la grabación de un videoclip en el sector de Las Palmas, en Medellín.

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La Fiscalía considera que ambos casos constituyen elementos relevantes para justificar la imposición de una medida restrictiva de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Sin embargo, durante la audiencia, un delegado de la Procuraduría se apartó de la tesis de la Fiscalía y sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en una conducta distinta al secuestro extorsivo. Además, pidió que, en caso de imponerse alguna medida, esta no implique privación de la libertad.

La decisión final quedó en manos de la jueza, quien deberá analizar los argumentos expuestos por las partes antes de definir la situación jurídica de los procesados.

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