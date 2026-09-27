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    ¡Tenían problemas del pasado! Secretaría de Seguridad de Itagüí se pronuncia sobre riña mortal que cobró la vida de «peluca»

    Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del municipio

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tenían problemas del pasado! Secretaría de Seguridad de Itagüí se pronuncia sobre riña mortal que cobró la vida de «peluca»

    Resumen: El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, entregó declaraciones oficiales sobre el trágico hecho de intolerancia registrado durante la madrugada en el municipio, confirmando la captura del presunto homicida gracias al apoyo del circuito de monitoreo de la ciudad.

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    Minuto30.com .- El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, entregó declaraciones oficiales sobre el trágico hecho de intolerancia registrado durante la madrugada en el municipio, confirmando la captura del presunto homicida gracias al apoyo del circuito de monitoreo de la ciudad.

    De acuerdo con el pronunciamiento del funcionario sobre la dinámica del crimen, los detalles del caso se resumen en los siguientes puntos:

    El origen del altercado: Según el reporte, el enfrentamiento se desató cuando la víctima, identificada como Iván, abordó a un hombre llamado Alejandro y a su grupo de amigos en represalia por desacuerdos ocurridos en el pasado. Se presume que todos los involucrados se encontraban en estado de embriaguez.

    peluca asesinado en itagui

    Fotos: Cortesía

    El ataque fatal: En medio de la confrontación en la vía pública, Alejandro reaccionó agrediendo a Iván con un arma cortopunzante, causándole heridas que le costaron la vida.

    Reacción institucional: Otálvaro destacó que la totalidad de los hechos quedó registrada en las cámaras de seguridad del municipio. Esta herramienta tecnológica fue clave para guiar a las patrullas de la Policía Nacional, quienes llegaron al sitio de manera eficaz y lograron la captura inmediata del agresor.

    El secretario concluyó su reporte haciendo un llamado a la comunidad para promover el respeto por la vida y la tolerancia, mientras destacó la capacidad de respuesta tecnológica y operativa de las autoridades locales frente a estos lamentables hechos que ya son materia de investigación.

    Lea también: Homicidio en Itagüí: «peluca» fue asesinado de una puñalada en la clavícula y su agresor fue capturado

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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