Resumen: Se conoció que ambos sujetos se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol. Si bien no se hallaron testigos presenciales inmediatos para esclarecer los móviles exactos, las primeras especulaciones apuntan a que la víctima habría intentado evitar el robo de una volqueta antes de que se desatara la confrontación fatal.

Homicidio en Itagüí: «peluca» fue asesinado de una puñalada en la clavícula y su agresor fue capturado

Minuto30.com .- La madrugada de este domingo 27 de septiembre se registró un trágico hecho de violencia por Yarumito, donde un hombre de 28 años perdió la vida al ser atacado con un arma cortopunzante en medio de un altercado en la vía pública.

El suceso se registró hacia las 2:20 a.m. en la carrera 50A con calle 31. La víctima, conocida preliminarmente con el alias de ‘Peluca’, sufrió una herida mortal en el área de la clavícula izquierda. Aunque fue trasladado rápidamente por una patrulla hacia otro hospital, el cuerpo médico confirmó que ingresó sin signos vitales.

Uniformados que realizaban labores de patrullaje por el sector sorprendieron a los dos hombres en plena riña. La rápida reacción permitió detener en flagrancia al presunto homicida e incautar el cuchillo utilizado en el ataque.

Un muerto y un herido

Tras su captura, el señalado atacante tuvo que ser remitido a una Clínica de Itagüí para recibir atención médica, ya que presentaba múltiples contusiones en el rostro, brazos y piernas, heridas al parecer infligidas por el hoy occiso durante el forcejeo.

Se conoció que ambos sujetos se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol. Si bien no se hallaron testigos presenciales inmediatos para esclarecer los móviles exactos, las primeras especulaciones apuntan a que la víctima habría intentado evitar el robo de una volqueta antes de que se desatara la confrontación fatal.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el respectivo proceso de judicialización por el delito de homicidio.