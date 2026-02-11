Resumen: En San Cristóbal, la Policía capturó a un hombre por cultivar marihuana hidropónica en su vivienda, donde se encontraron más de 11 kilos de la droga y un sistema de cultivo que producía hasta 45 kilos al mes. La investigación reveló que la marihuana era distribuida a domicilio y vendida en bares de Chapinero y Rafael Uribe Uribe, en el marco de los operativos contra el tráfico de estupefacientes en Bogotá.

¡Tenía un laboratorio ‘exótico’ en su casa! Capturan en San Cristóbal a hombre que cultivaba marihuana hidropónica

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de San Cristóbal permitió la captura de un hombre de 30 años señalado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el procedimiento fueron incautados más de 11 kilos de marihuana y se desmanteló un sistema de cultivo hidropónico que operaba al interior de una vivienda.

La acción fue liderada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), tras 20 días de labores investigativas que iniciaron a partir de información suministrada por una fuente humana. Durante ese tiempo, los investigadores realizaron seguimientos que les permitieron identificar el inmueble donde, presuntamente, se almacenaba y distribuía la sustancia ilícita.

El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en el barrio La Gloria. Allí, las autoridades encontraron 11.305 gramos de marihuana. Además, en una de las habitaciones del inmueble descubrieron una cámara de cultivo hidropónico que, según las estimaciones oficiales, producía aproximadamente 45 kilogramos mensuales de marihuana exótica.

Este tipo de cultivo requiere condiciones controladas, ya que la marihuana exótica no es originaria de la región y necesita parámetros específicos para su crecimiento. El hallazgo evidenció una estructura organizada para la producción y posterior comercialización del estupefaciente.

Desde esta vivienda en San Cristóbal se distribuía marihuana a domicilio y a bares de Chapinero y Rafael Uribe. Allí tenían montado un cultivo hidropónico que producía 45 kg al mes.

De acuerdo con la investigación, la droga era distribuida bajo la modalidad de entrega a domicilio, una estrategia utilizada para evitar controles de las autoridades. También era vendida por libras en bares y discotecas de las localidades de Chapinero y Rafael Uribe Uribe, donde alcanzaba un valor aproximado entre 600.000 y 800.000 pesos.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.

En lo corrido de 2026, la Policía de Bogotá ha incautado más de 354 kilogramos de marihuana en distintos operativos desarrollados en la ciudad, como parte de los controles preventivos y acciones contra el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de fortalecer las investigaciones y avanzar en la lucha contra el crimen en la capital.