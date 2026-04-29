Resumen: La actriz, modelo y creadora de contenido María José Martínez, reconocida por su paso por la televisión, la radio y producciones como Juan Joyita, Tu voz estéreo, La ley del corazón y MasterChef Celebrity Colombia, volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible dentro del entretenimiento colombiano tras compartir un extenso testimonio en el pódcast Vos Podés, donde relató distintos episodios de presunto acoso laboral y sexual que, según su versión, habría enfrentado a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación, radio y televisión.

“Tenía que darle un beso”: La actriz María José Martínez denuncia graves episodios de acoso en reality y emisoras

La actriz, modelo y creadora de contenido María José Martínez volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible dentro del entretenimiento colombiano tras compartir un extenso testimonio en el pódcast Vos Podés, donde relató distintos episodios de presunto acoso laboral y sexual que, según su versión, habría enfrentado a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación, radio y televisión.

Sus declaraciones han generado conversación en redes sociales, no solo por la gravedad de los hechos narrados, sino también por la forma en que describe dinámicas de poder que, de acuerdo con su experiencia, se habrían normalizado en ciertos entornos laborales del sector.

Un inicio en la radio marcado por situaciones incómodas

Uno de los ejes principales de su relato se remonta a sus primeros años en la radio, donde asegura haber vivido situaciones que hoy interpreta como formas de presión y abuso de poder. En ese contexto, Martínez afirmó que existían prácticas que cruzaban límites personales y profesionales.

En medio de su testimonio, mencionó de manera directa una de las situaciones más delicadas que recuerda de esa etapa:

“Tenía que darle un beso en la boca al jefe cada vez que entraba a la cabina”.

Según explicó, este tipo de dinámicas ocurrían de forma reiterada dentro del espacio de trabajo y frente a otros compañeros, lo que, en su opinión, contribuía a la normalización de comportamientos inapropiados.

La actriz también señaló que su permanencia y oportunidades dentro del medio estaban condicionadas a ese tipo de interacciones. En sus palabras:

“A mí esto me pasa prácticamente desde que empecé”

y agregó sobre las consecuencias laborales:

“El día que yo no lo hacía (…) mis notas no salían al aire”.

Martínez sostuvo además que, con el tiempo, llegó a percibir ese ambiente como una estructura difícil de cuestionar desde dentro. Sobre esto reflexionó:

“Yo creo que las mujeres no entienden hasta qué punto eso estaba normalizado. Yo aguanté muchas cosas (…) seguramente había podido ir a recursos humanos y no pasaba nada”.

Además de su paso por la radio, la actriz relató que, según su experiencia, situaciones similares se habrían repetido en otros escenarios laborales y eventos relacionados con la industria del entretenimiento. En esos espacios, afirmó que el consumo de alcohol habría influido en conductas invasivas por parte de algunas personas con posiciones de poder.

El episodio en un reality de televisión

Uno de los momentos más delicados de su testimonio está relacionado con su participación en un reality, en el que, según cuenta, vivió un episodio que ocurrió durante una grabación fuera de la ciudad.

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Martínez relató que en horas de la madrugada alguien tocó la puerta de su habitación en el hotel. Al abrir, se encontró con un hombre vinculado a la producción, quien, de acuerdo con su versión, se encontraba en estado de embriaguez.

La actriz describió el momento inicial de desconcierto con la frase:

“Me asomo y lo veo y digo: ‘¿Este man qué hace aquí?’”.

Según su relato, el hombre intentó ingresar a la habitación con el argumento de que tenía información sobre la prueba del día siguiente. La situación, sin embargo, habría escalado cuando ella intentó cerrar la puerta.

Sobre ese momento, Martínez afirmó:

“Empieza a caminar hacia mí. Cuando me doy cuenta, estoy frente a la cama y le dije: ‘Por favor sálgase’. Antes de cerrar la puerta me mete la mano dentro de la camiseta y me da un beso esquineado”.

La actriz aseguró que posteriormente se enteró de que otras participantes habrían vivido situaciones similares durante esa misma noche. También indicó que informó lo ocurrido al equipo de producción, aunque expresó que no sintió un acompañamiento contundente tras la denuncia.

En otra versión del mismo episodio, Martínez añadió un detalle adicional sobre el contexto de la agresión:

“En la fiesta de la empresa se emborracha y te coge la cabeza y te besa a la fuerza, te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”.

Reflexiones sobre el poder y la denuncia

A lo largo de la entrevista, la actriz insistió en la dificultad que, según ella, enfrentan las víctimas para denunciar este tipo de hechos, especialmente cuando están involucradas personas con reconocimiento o influencia dentro de la industria.

También cuestionó la ausencia de respuestas institucionales efectivas en algunos casos y la falta de testigos dispuestos a intervenir, incluso cuando los hechos ocurren en espacios públicos o laborales.

En ese sentido, la actriz concluyó que parte del problema radica en la estructura misma del sector, donde, según su visión, el poder puede influir en la forma en que se reciben o se silencian las denuncias.

Un nombre con trayectoria en televisión y radio

María José Martínez es una figura conocida del entretenimiento colombiano. Nacida en Bogotá el 11 de mayo de 1980, inició su carrera en el modelaje antes de incursionar en la televisión y la actuación.

Ha participado en producciones como Juan Joyita, Tu voz estéreo y La ley del corazón, además de su paso por programas de gran audiencia como MasterChef Celebrity Colombia. También tuvo una trayectoria destacada en la radio, especialmente en emisoras juveniles y programas de entretenimiento, donde se consolidó como voz reconocida en el medio.

Sus recientes declaraciones han reabierto el debate sobre las condiciones laborales en la industria del entretenimiento y los mecanismos de denuncia y protección disponibles para quienes aseguran haber vivido situaciones de acoso o abuso.