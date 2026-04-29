Resumen: Roger Sweet, diseñador de Mattel, falleció a los 91 años tras enfrentar problemas de salud relacionados con la demencia. Es reconocido por su papel clave en la creación de He-Man en 1982, figura que dio origen a la franquicia Masters of the Universe y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Su trabajo surgió en el contexto de la búsqueda de Mattel por competir en el mercado de juguetes de acción, transformando un prototipo basado en otro muñeco en un ícono mundial del entretenimiento infantil.

¡Se apaga una leyenda! Murió Roger Sweet, el visionario que creó a He-Man y cambió la historia de los juguetes

El diseñador industrial Roger Sweet, recordado por su papel en el nacimiento de la franquicia He-Man and the Masters of the Universe, falleció el martes 28 de abril de 2026 a los 91 años en un centro de cuidados especializados. La noticia fue confirmada por su esposa, Marlene Sweet, al medio estadounidense TMZ.

Aunque no se ha establecido una causa oficial de muerte, se conocía que el creador enfrentaba un proceso de deterioro cognitivo asociado a la demencia.

Sweet se convirtió en una figura decisiva dentro de Mattel durante las décadas de 1970 y 1980, etapa en la que la compañía buscaba nuevos productos capaces de competir en el mercado de figuras de acción, especialmente tras haber rechazado la licencia de Star Wars, decisión que marcó un punto de inflexión para la empresa.

Un diseño nacido en la urgencia de Mattel

En ese contexto, Sweet desarrolló un concepto que partió de un muñeco existente, Big Jim, al que modificó físicamente con arcilla para dotarlo de una apariencia más robusta y exageradamente musculosa. Esa transformación inicial se convirtió en la base del prototipo de He-Man, presentado internamente en Mattel y posteriormente aprobado para su producción.

El lanzamiento oficial del juguete llegó en 1982, acompañado poco después por el éxito de la serie animada que expandió el universo del personaje y lo convirtió en un fenómeno global. La producción televisiva alcanzó 130 episodios emitidos entre 1983 y 1985, consolidando la frase y la estética que marcaron a toda una generación.

La construcción de un mito y una autoría compartida

A lo largo de los años, la creación de He-Man ha sido objeto de debate dentro de la propia industria del entretenimiento, debido a la participación de varios diseñadores en el desarrollo de la línea de juguetes. Entre ellos se menciona también a Mark Taylor, involucrado en aspectos visuales de la franquicia.

Sin embargo, Sweet defendió su papel en el proceso creativo. En una entrevista citada por He-Man.org afirmó: “Yo originé y puse nombre a He-Man”. También explicó que propuso distintos enfoques iniciales para el personaje, en lo que describió como una mezcla de arquetipos de guerrero antiguo, moderno y futurista, idea que terminó influyendo en la flexibilidad narrativa del universo.

Un impacto que trascendió el juguete

Más allá de la figura central, Sweet es asociado con contribuciones al desarrollo conceptual de elementos icónicos del universo, como el Castillo de Grayskull y personajes como Battle Cat, además de su participación en la estructura inicial de la línea que dio origen a figuras como Skeletor y Teela.

La expansión de la franquicia derivó en múltiples series, reinterpretaciones y productos derivados durante décadas, incluyendo producciones animadas posteriores y nuevas versiones desarrolladas en distintos momentos por estudios internacionales.

Reconocimiento tardío y dificultades personales

En los últimos años de su vida, la salud de Sweet se deterioró de forma progresiva. Según reportes citados por medios como The Independent, su condición empeoró tras una caída que derivó en complicaciones neurológicas, lo que llevó a su traslado a un centro especializado debido al riesgo de nuevas lesiones.

El alto costo de su atención médica motivó a su familia a iniciar una campaña de recaudación en GoFundMe, dirigida a la comunidad de seguidores de He-Man. La iniciativa superó su objetivo inicial y recibió apoyo de diferentes donantes, incluida la Fundación Mattel.

En declaraciones recogidas por The Herald de Lake Stevens, su esposa recordó una de las realidades laborales del creador: “Nadie que trabajaba allí tenía ningún tipo de propiedad”, en referencia a la estructura de derechos dentro de la compañía durante su etapa en Mattel.

El legado en la cultura popular

El impacto de He-Man se mantiene vigente en nuevas producciones y proyectos. Entre ellos se encuentra una próxima película de acción real desarrollada por Amazon, MGM y Mattel, cuyo estreno está previsto para junio de 2026, con un elenco encabezado por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba.

En medio de ese renovado interés por la franquicia, también resuena una frase del propio Sweet que resume su visión del personaje: “Siempre quise ser un He-Man y nunca pude”, expresión con la que explicó la inspiración detrás de un héroe pensado como proyección de fuerza y fantasía.

Con su fallecimiento, la industria del juguete pierde a uno de los diseñadores que influyó directamente en la construcción de una de las franquicias más reconocidas del entretenimiento infantil del siglo XX, cuya huella sigue presente en nuevas generaciones de fans alrededor del mundo.