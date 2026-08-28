¡Tenía poquita el pobrecito! Fiscalía le quita $17.000 millones en carros y propiedades a influencer en Medellín

Resumen: La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama avaluados en más de 17.000 millones de pesos, pertenecientes al creador de contenido Kevin Alex Thobias. El operativo, realizado en Medellín e enfocado principalmente en una ostentosa mansión del sector de El Poblado, responde a una investigación por lavado de activos y fraude electrónico por la cual Thobias fue capturado en julio de 2025 a solicitud de la justicia federal de Estados Unidos, permitiendo determinar que su lujoso patrimonio en Colombia se habría constituido con capitales de origen ilícito.

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En un contundente golpe a las finanzas derivadas de presuntas actividades ilícitas, la Fiscalía General de la Nación aplicó medidas cautelares con fines de extinción de dominio a una serie de lujosos bienes pertenecientes al reconocido influencer Kevin Alex Thobias. Las propiedades incautadas están avaluadas preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos.

El operativo, liderado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, en coordinación con la Policía Nacional, dejó como resultado el embargo, secuestro y toma de posesión de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama.

El foco de atención de las incautaciones fue una ostentosa mansión ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. De acuerdo con las autoridades, la residencia estaba equipada con excentricidades que Thobias solía presumir en sus redes sociales, incluyendo una sala de cine privada, cancha de tenis, un lago artificial, sauna y jacuzzi.

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Durante las diligencias de registro, el ente investigador también halló joyas de alto valor, dinero en efectivo tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera, y documentación que resulta clave para el proceso judicial.

¿Por qué le incautaron los bienes?

Kevin Thobias, quien se hizo viral tiempo atrás por traer a Colombia un vehículo Bugatti avaluado en 16.000 millones de pesos, basaba su fama en mostrar un estilo de vida extravagante lleno de marcas exclusivas y carros clásicos. Sin embargo, su declive comenzó en julio de 2025, cuando fue capturado por autoridades federales de Estados Unidos.

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El influenciador fue solicitado por un Tribunal de Distrito de Puerto Rico para responder por graves cargos vinculados a fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

Las investigaciones financieras desarrolladas en Colombia por la Fiscalía permitieron establecer que parte del patrimonio que Thobias habría conseguido de manera ilícita en el exterior, se destinó a la compra de propiedades y vehículos en Antioquia. El objetivo era blanquear los capitales y, al mismo tiempo, alimentar la imagen de multimillonario con la que deslumbraba a sus seguidores en el entorno digital.

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