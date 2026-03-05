Resumen: Un hombre con más de 30 anotaciones judiciales fue capturado en el barrio San Luis, Teusaquillo, luego de entrar por el techo de una vivienda para robar. La Policía logró recuperar los objetos hurtados, valorados en más de 22 millones de pesos. Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó su traslado a un centro carcelario para responder por hurto y violación de habitación ajena.

¡Tenía más de 30 anotaciones! Capturado en Teusaquillo tras entrar por el techo de una vivienda para robar

Un hombre con un amplio historial delictivo fue detenido en flagrancia por la Policía de Bogotá, luego de ser sorprendido robando en una vivienda del barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo. Según las autoridades, la captura se produjo gracias a la rápida reacción de las patrullas tras recibir una llamada de alerta a la Línea 123.

Ingreso por el techo y recuperación de bienes

El sujeto habría ingresado a la casa utilizando la modalidad de ventosa, accediendo por el techo. Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar varios elementos que habían sido sustraídos, con un avalúo total superior a los 22 millones de pesos.

Esto le podría interesar: ¡Ojo, Bogotá! Podrían adelantar la ley seca por elecciones y el trago se acabaría desde el viernes

De acuerdo con la Policía, el detenido cuenta con siete antecedentes judiciales y más de 30 anotaciones por diversos delitos, entre ellos hurto calificado, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

Proceso judicial y medida de aseguramiento

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y violación de habitación ajena. Posteriormente, un juez con función de control de garantías determinó que debía ser enviado a un centro carcelario para responder por su historial criminal y los delitos cometidos en esta ocasión.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Este hombre ingresó por el techo de una vivienda en el barrio San Luis para hurtar. La alerta a la Línea 123 permitió que @PoliciaBogota lo capturara en flagrancia dentro del inmueble. Se recuperaron elementos por más de $22 millones. El hombre tenía más de 30 anotaciones por… pic.twitter.com/6acLCpA7S8 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 5, 2026

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier hecho delictivo a la Línea 123, destacando que la denuncia oportuna permite a la Policía actuar con rapidez y proteger a los habitantes de la ciudad.