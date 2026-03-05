Resumen: Bogotá analiza adelantar la ley seca por las elecciones del 8 de marzo. El Distrito evalúa aplicarla desde el viernes para facilitar el despliegue de seguridad.

¡Ojo, Bogotá! Podrían adelantar la ley seca por elecciones y el trago se acabaría desde el viernes

La posible ley seca en Bogotá podría empezar antes de lo previsto por cuenta de las elecciones que se realizarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

Las autoridades del Distrito analizan modificar el horario habitual de la medida y aplicarla desde la tarde del viernes, con el objetivo de garantizar que la jornada electoral se desarrolle sin contratiempos.

Inicialmente, la ley seca estaba programada para iniciar el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde, como ocurre tradicionalmente en este tipo de procesos. Sin embargo, desde la alcaldía se abrió el debate sobre la posibilidad de extender la restricción un día antes para facilitar el despliegue de seguridad y la logística electoral en toda la capital.

La decisión final sobre la ley seca será anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien deberá definir si la medida se mantiene en su horario tradicional o si, por el contrario, se amplía para cubrir también la noche del viernes.

Entre tanto, las autoridades confirmaron que para la jornada electoral se contará con un amplio dispositivo de seguridad. Participarán cerca de 10.000 integrantes del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes a la Brigada 13, además de aproximadamente 11.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

También se instalarán al menos 20 Puestos de Mando Unificado (PMU) en diferentes localidades de la ciudad, además de uno central que operará durante toda la jornada para atender denuncias y coordinar la seguridad.

