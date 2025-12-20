Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tenía cuentas pendientes con la justicia! Tras cinco meses de búsqueda, capturan al presunto asesino de un joven en El Santuario

    Pruebas y testimonios fueron clave para capturar al sospechoso y esclarecer un crimen que conmocionó a la comunidad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tenía cuentas pendientes con la justicia! Tras cinco meses de búsqueda, capturan al presunto asesino de un joven en El Santuario
    Foto: Policía
    ¡Tenía cuentas pendientes con la justicia! Tras cinco meses de búsqueda, capturan al presunto asesino de un joven en El Santuario

    Resumen: Después de cinco meses de investigación, la Policía y la Fiscalía capturaron a Francisco Toro, presunto responsable del asesinato de un joven de 29 años en El Santuario. La operación, apoyada en pruebas técnicas y testimonios, permitió esclarecer un crimen que había generado conmoción en la comunidad y refleja el compromiso de las autoridades con la seguridad en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Después de casi seis meses de trabajo constante, las autoridades en Antioquia lograron capturar a un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de un joven de 29 años en la Autopista Medellín–Bogotá, cerca del municipio de San Luis. La detención se llevó a cabo en El Santuario, en el Oriente del departamento, gracias a un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía Seccional de Cocorná.

    La tragedia ocurrió en julio de 2025, cuando Pablo Andrés Ciro Agudelo fue atacado con un arma de fuego mientras viajaba por la vía, sufriendo una herida mortal. Según las investigaciones, el hecho se habría originado en un conflicto personal que terminó en un acto de intolerancia.

    Esto le podría interesar: ¡Alerta en Anorí! Gobernador denuncia intimidaciones del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia

    Con base en el análisis detallado de testimonios y pruebas técnicas, los investigadores pudieron identificar a Francisco Toro, un hombre de Medellín, como el sospechoso. Este tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis Bajo. Tras su captura, quedó bajo la custodia de la Fiscalía de Cocorná, donde deberá responder por el delito de homicidio.

    El coronel Luis Fernando Muñoz, subcomandante de la Policía en Antioquia, resaltó que esta operación demuestra el compromiso firme de las autoridades para fortalecer la seguridad en los corredores viales del Oriente antioqueño. Gracias a la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, no solo se logró capturar al presunto responsable, sino también esclarecer un hecho que había generado preocupación y conmoción en la comunidad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.