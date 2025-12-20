Resumen: Después de cinco meses de investigación, la Policía y la Fiscalía capturaron a Francisco Toro, presunto responsable del asesinato de un joven de 29 años en El Santuario. La operación, apoyada en pruebas técnicas y testimonios, permitió esclarecer un crimen que había generado conmoción en la comunidad y refleja el compromiso de las autoridades con la seguridad en la región.

¡Tenía cuentas pendientes con la justicia! Tras cinco meses de búsqueda, capturan al presunto asesino de un joven en El Santuario

Después de casi seis meses de trabajo constante, las autoridades en Antioquia lograron capturar a un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de un joven de 29 años en la Autopista Medellín–Bogotá, cerca del municipio de San Luis. La detención se llevó a cabo en El Santuario, en el Oriente del departamento, gracias a un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía Seccional de Cocorná.

La tragedia ocurrió en julio de 2025, cuando Pablo Andrés Ciro Agudelo fue atacado con un arma de fuego mientras viajaba por la vía, sufriendo una herida mortal. Según las investigaciones, el hecho se habría originado en un conflicto personal que terminó en un acto de intolerancia.

Con base en el análisis detallado de testimonios y pruebas técnicas, los investigadores pudieron identificar a Francisco Toro, un hombre de Medellín, como el sospechoso. Este tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis Bajo. Tras su captura, quedó bajo la custodia de la Fiscalía de Cocorná, donde deberá responder por el delito de homicidio.

El coronel Luis Fernando Muñoz, subcomandante de la Policía en Antioquia, resaltó que esta operación demuestra el compromiso firme de las autoridades para fortalecer la seguridad en los corredores viales del Oriente antioqueño. Gracias a la coordinación entre la Policía y la Fiscalía, no solo se logró capturar al presunto responsable, sino también esclarecer un hecho que había generado preocupación y conmoción en la comunidad.