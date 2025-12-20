Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Alerta en Anorí! Gobernador denuncia intimidaciones del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia

    Hombres armados mantienen en alerta a la población civil del corregimiento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Asesinaron a un concejal de Anorí, Antioquia en su propia casa
    Foto archivo tomada para ilustrar
    ¡Alerta en Anorí! Gobernador denuncia intimidaciones del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia

    Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó sobre la presencia de hombres armados del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia, Anorí, que mantiene en zozobra a la comunidad. A pesar de los llamados al Gobierno Nacional, los habitantes continúan enfrentando intimidaciones en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó este sábado, 20 de diciembre sobre una situación de orden público que afecta al corregimiento de Liberia, en el municipio de Anorí. De acuerdo con la información difundida por el mandatario, integrantes del Clan del Golfo estarían intimidando a la comunidad, generando temor entre los habitantes de la zona.

    Según lo señalado por Rendón, desde la noche de este viernes, se reporta la presencia de hombres armados en el corregimiento, situación que ha puesto en riesgo la tranquilidad de la población.

    Esto le podría interesar: ¡Golpe al bolsillo del Clan del Golfo! Autoridades destruyen 15 unidades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

    El gobernador manifestó su preocupación por la persistencia de este tipo de hechos, pese a las reiteradas solicitudes que, según indicó, se han hecho al Gobierno Nacional por distintos canales para atender la problemática de seguridad en este territorio.

    “Es inaudito que, después de las peticiones que le hemos hecho al Gobierno Nacional por diferentes medios, hoy los habitantes de esta zona sigan sufriendo los ataques de estos terroristas”, expresó el mandatario departamental en su pronunciamiento.

    Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles operativos, acciones de la Fuerza Pública o afectaciones específicas a la población.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.