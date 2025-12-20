Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó sobre la presencia de hombres armados del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia, Anorí, que mantiene en zozobra a la comunidad. A pesar de los llamados al Gobierno Nacional, los habitantes continúan enfrentando intimidaciones en la zona.

¡Alerta en Anorí! Gobernador denuncia intimidaciones del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó este sábado, 20 de diciembre sobre una situación de orden público que afecta al corregimiento de Liberia, en el municipio de Anorí. De acuerdo con la información difundida por el mandatario, integrantes del Clan del Golfo estarían intimidando a la comunidad, generando temor entre los habitantes de la zona.

Según lo señalado por Rendón, desde la noche de este viernes, se reporta la presencia de hombres armados en el corregimiento, situación que ha puesto en riesgo la tranquilidad de la población.

Esto le podría interesar: ¡Golpe al bolsillo del Clan del Golfo! Autoridades destruyen 15 unidades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

El gobernador manifestó su preocupación por la persistencia de este tipo de hechos, pese a las reiteradas solicitudes que, según indicó, se han hecho al Gobierno Nacional por distintos canales para atender la problemática de seguridad en este territorio.

Antioqueños, me informan que en el corregimiento Liberia de Anorí, los bandidos del Clan del Golfo tienen intimidada a la comunidad. Desde anoche hay presencia de hombres armados. Es inaudito que después de las peticiones que le hemos hecho al Gobierno Nacional por diferentes… pic.twitter.com/ZtHN4QMNkS — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 20, 2025

“Es inaudito que, después de las peticiones que le hemos hecho al Gobierno Nacional por diferentes medios, hoy los habitantes de esta zona sigan sufriendo los ataques de estos terroristas”, expresó el mandatario departamental en su pronunciamiento.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles operativos, acciones de la Fuerza Pública o afectaciones específicas a la población.