Tenía brazalete del INPEC y volvió a robar: cayó en pleno asalto en el sur de Bogotá

En la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá, la Policía capturó a un hombre de 28 años que fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba hurtar un establecimiento de comercio en el sector del Tropezón. El detenido portaba un brazalete electrónico del INPEC y cumplía medida de prisión domiciliaria por el mismo delito.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió cuando el hombre ingresó de manera violenta al local y amenazó a los propietarios con armas cortopunzantes para robar elementos tecnológicos avaluados en cerca de un millón de pesos.

“Los uniformados fueron alertados por la central de radio sobre un posible hurto a un establecimiento de comercio. Al llegar al sitio, observaron a un grupo de personas golpeando a un hombre, quien fue señalado por la comunidad como responsable del robo”, explicó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder nuevamente por el delito de hurto. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, este es el tercer caso en la última semana de una persona capturada mientras portaba un brazalete electrónico del INPEC.

En lo que va corrido de 2025, las autoridades han logrado la detención de 29.491 personas por diferentes delitos en la ciudad.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la seguridad en los barrios.