¡El Metro de Bogotá sigue tomando forma! Inician obras de la nave central de la Estación 7

El proyecto del Metro de Bogotá sigue avanzando y alcanza un nuevo hito con el inicio de la construcción de la nave central de la Estación 7, ubicada en la intersección de la avenida carrera 68 con avenida Primero de Mayo, en los límites entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy.

Los trabajos comenzaron el lunes 20 de octubre y se extenderán por un periodo aproximado de 12 meses, con labores continuas las 24 horas del día, como parte del cronograma de obras de la Línea 1 del Metro, que moverá a cerca de 1.800 pasajeros por tren en cada uno de los 30 convoyes que operarán en la ciudad.

Cambios viales y desvíos en la zona

Para facilitar el desarrollo de las obras, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un plan de manejo de tránsito que incluye el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la avenida carrera 68, en sentido norte–sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo.

El tráfico en ese sentido será desviado hacia la calzada lenta del mismo costado, la cual ha sido adecuada para garantizar la movilidad y la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, la ciclorruta de la avenida carrera 68 fue trasladada temporalmente a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53, con el fin de mantener la continuidad del tránsito de los ciclistas en condiciones seguras.

Los ciudadanos interesados en conocer más detalles sobre el avance de las obras o los cambios en el sector pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano del proyecto, ubicada en la calle 26 sur #68I-12/18, donde se brinda información de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Con estas labores, el proyecto del Metro de Bogotá continúa consolidándose como una de las obras más importantes de infraestructura en la historia de la ciudad, que transformará la movilidad y conectividad de miles de bogotanos.