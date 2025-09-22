Resumen: Dos artistas colombianos, B King y Jorge Herrera, desaparecieron en México. El presidente Gustavo Petro pidió ayuda a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para encontrarlos.

México se compromete a ayudar en la búsqueda del rapero B King y el DJ Regio Clown

La desaparición de artistas colombianos en México ha generado una alerta internacional, llevando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a solicitar ayuda al gobierno mexicano para localizarlos.

Se trata del cantante Bayron Sánchez, conocido como B King, y su acompañante, Jorge Herrera o Regio Clown. Ambos se encuentran desaparecidos desde mediados de septiembre.

Según la información preliminar, B King, expareja de la DJ Marcela Reyes, habría desaparecido el 16 de septiembre mientras realizaba una gira de conciertos en México.

Lea también: Cayó ‘La 57’: la banda que drogaba, golpeaba y extorsionaba en Bogotá

La última vez que se tuvo noticias de él fue en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio en compañía de Herrera.

El presidente Petro, a través de su cuenta de X, hizo un llamado para encontrar a los jóvenes “con vida” y sugirió que su desaparición podría estar relacionada con “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente”.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia de prensa matutina que la Cancillería de su país ya está en contacto con las autoridades colombianas para colaborar en la búsqueda.

Aunque inicialmente el presidente Petro afirmó que la desaparición había ocurrido en Sonora, la Fiscalía de ese estado desmintió la información. Sin embargo, la Fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda para B King, quien vestía camiseta negra, pantalones blancos y tenis blancos al momento de su desaparición.

Mientras la búsqueda avanza, el drama de la desaparición de artistas colombianos mantiene en vilo a sus seguidores y a la opinión pública.

Más noticias de Colombia