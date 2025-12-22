“Tengan mucho respeto”: Estudiante del Liceo de Bello salió a aclarar rumores tras trágico accidente en Remedios

Resumen: El accidente ocurrió en la vía que conduce al suroeste antioqueño, cuando un vehículo que transportaba a un grupo de personas, en su mayoría estudiantes y familias que regresaban de una jornada académica y recreativa, perdió el control y rodó por un abismo de aproximadamente 150 metros. La magnitud del evento activó a todos los cuerpos de socorro del departamento, consolidándose como uno de los siniestros viales más graves de los últimos años en la región. Sin embargo, tras el rescate de los cuerpos y la atención a los heridos, la tragedia se trasladó al entorno digital. Los rumores, alimentados por el anonimato y la búsqueda de clics rápidos, comenzaron a señalar a una de las sobrevivientes de haber tenido comportamientos inapropiados o de haber sido la causa indirecta del caos dentro del bus antes del impacto.

La tragedia que enlutó a Antioquia el antepasado fin de semana, tras el fatídico accidente de un bus de servicios especiales que dejó un saldo de 17 personas fallecidas, ha tomado un giro doloroso en las plataformas digitales. En medio del luto que embarga a las familias de las víctimas, una joven estudiante se vio obligada a romper el silencio para aclarar una situación que ella misma califica como “insoportable e inhumana”: la difusión de información falsa que la señala injustamente en redes sociales.

El contexto de la tragedia: Un abismo de dolor

El accidente ocurrió en la vía que conduce al suroeste antioqueño, cuando un vehículo que transportaba a un grupo de personas, en su mayoría estudiantes y familias que regresaban de una jornada académica y recreativa, perdió el control y rodó por un abismo de aproximadamente 150 metros. La magnitud del evento activó a todos los cuerpos de socorro del departamento, consolidándose como uno de los siniestros viales más graves de los últimos años en la región.

Sin embargo, tras el rescate de los cuerpos y la atención a los heridos, la tragedia se trasladó al entorno digital. Los rumores, alimentados por el anonimato y la búsqueda de clics rápidos, comenzaron a señalar a una de las sobrevivientes de haber tenido comportamientos inapropiados o de haber sido la causa indirecta del caos dentro del bus antes del impacto.

El clamor de la estudiante: “No sigan difundiendo mentiras”

A través de un video compartido en sus perfiles oficiales, y que ya es tendencia en Medellín, la joven expresó el calvario que vive por cuenta del acoso cibernético. Con voz entrecortada, la estudiante aclaró que su única prioridad en este momento es recuperarse de las heridas físicas y psicológicas, y pidió encarecidamente que se detenga la ola de odio en su contra.

“Les pido por favor que tengan corazón. He perdido amigos, he visto cosas que nadie debería ver, y ahora tengo que leer mentiras sobre mí mientras intento asimilar que sigo viva”, manifestó la joven. La situación ha llegado a tal punto que la estudiante ha recibido amenazas y mensajes de odio de personas que creen en las versiones distorsionadas que circulan en cadenas de WhatsApp y grupos de Facebook.

Avances en la investigación técnica del accidente

Mientras la polémica digital crece, las autoridades de tránsito de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las pesquisas para determinar la causa real del accidente. Hasta el momento, se manejan tres hipótesis principales:

Falla en el sistema de frenos: Algunos testigos que sobrevivieron mencionan un olor a quemado minutos antes de la pérdida de control.

Exceso de velocidad: Se analizan los registros del GPS del vehículo para verificar si se superaron los límites permitidos en esa zona de curvas peligrosas.

Estado de la vía: Las lluvias recientes en el suroeste antioqueño podrían haber generado una capa de lodo que afectó la tracción del bus.

La empresa de servicios especiales dueña del vehículo ha manifestado que el bus contaba con todos los documentos en regla, incluyendo el SOAT y la revisión tecnomecánica vigente. No obstante, los peritos técnicos continúan analizando los restos del automotor para entregar un dictamen definitivo en los próximos días.

“Tengan mucho respeto”: Estudiante del Liceo de Bello salió a aclarar rumores tras trágico accidente en Remedios